Россия считает, что ее «выдавливают» из мирового спорта
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Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане расценено Москвой, как продолжение агрессивной кампании против России.
Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятое накануне решение МОК.
«Мы просто видим масштабную картину агрессивной кампании в отношении Российской Федерации по целому ряду направлений», — сказала Захарова, расценив обвинения в отношении российских спортсменов, как «безосновательныу».
Захарова также подчеркнула, что в результате этого решения Россию «выдавливают» из мирового спорта.
«Выбрана цель для атаки, цель — Российская Федерация», добавила — официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во вторник, исполком Международного олимпийского комитета по итогам антидоппингового расследованя решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане из-за многочисленных нарушений .
Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг. Оно означает, что на Олимпиаде-2018 не будет российского флага и гимна, а российские спортсмены, чистоту которых подтвердит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации соответствующих видов спорта, смогут выступить в Пхеньчхане в нейтральной форме и под нейтральным флагом.
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