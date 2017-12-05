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Россия считает, что ее «выдавливают» из мирового спорта

Опубликовано : 06 декабрь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 172 | Категория: Мир

Решение Международного олимпийского комитета об отстранении российской сборной от Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане расценено Москвой, как продолжение агрессивной кампании против России.

Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятое накануне решение МОК.

«Мы просто видим масштабную картину агрессивной кампании в отношении Российской Федерации по целому ряду направлений», — сказала Захарова, расценив обвинения в отношении российских спортсменов, как «безосновательныу».

Захарова также подчеркнула, что в результате этого решения Россию «выдавливают» из мирового спорта.

«Выбрана цель для атаки, цель — Российская Федерация», добавила — официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во вторник, исполком Международного олимпийского комитета по итогам антидоппингового расследованя решил отстранить российскую сборную от зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане из-за многочисленных нарушений .

Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг. Оно означает, что на Олимпиаде-2018 не будет российского флага и гимна, а российские спортсмены, чистоту которых подтвердит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации соответствующих видов спорта, смогут выступить в Пхеньчхане в нейтральной форме и под нейтральным флагом.



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