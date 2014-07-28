FLASH: Плахотнюк объявлен в международный розыск
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Олигарх был приговорен заочно к аресту Басманным судом Москвы по обвинению в убийстве.
Информацию о международном розыске Плахотнюка сообщила журналистам пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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