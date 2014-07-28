Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям ...

Международный мандат на арест молдавского олигарха Владимира Плахотнюка выдан на основе решения о заочном аресте Плахотнюка, обвиненного в покушении на убийство.

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Владимира Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство.

Пресс-секретарь уточнила, что решение о заочном аресте было принято еще 30 ноября.

Примечательно, что к ранее известной одной статье Уголовного кодекса, по которой обвинен Плахотнюк (ст.105 Убийство), добавлена еще одна статья - ст.30 ч.2, предусматривающая, что «уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям».

Ст.105, ч.2 пункт л) Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовное наказание за «убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Пока не известно, что именно вменяется Плахотнюку.

В то же время известно, что по этой статье УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, на которую введен мораторий в Российской Федерации.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.