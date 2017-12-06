Путин объявил о своем выдвижении на выборах президента ...

Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году.

Об этом в среду, на встрече с работниками российского автогиганта ГАЗ.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, и нет. Спасибо вам за вашу поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин.

Как сообщают российские СМИ, после объявления зал бурно зааплодировал, выразив свою поддержку. «Спасибо за эту реакцию, спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, предприятию, городу, к стране. Уверен, что все у нас получится», — заверил Путин собравшихся.

Путин был впервые избран президентом России в марте 2000 года, в 2004 году переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012 снова стал главой государства.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.