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Додон предпочел проигнорировать новость об объявлении Плахотнюка в международный розыск

Опубликовано : 06 декабрь 2017 г. 18:51 | Просмотров: 1552 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон никак не прокомментировал сенсационную новость об объявлении лидера правящей в Молдове партии Владимира Плахотнюка в международный розыск по обвинению в убийстве.

Додон, ранее неоднократно обвиненный в лояльности и подчиненности олигарху Владимиру Плахотнюку, предпочел в среду порассуждать о строительстве сельских стадионов. Также, он сообщил всем своим почитателям, что дал интервью телеканалу «Мир24». Кроме того, он запостил в соцсетях вторую серию снятого под его руководством фильма «История Молдовы», который, по его мнению, стал «очередным шагом в продвижении изучения истории нашей страны, а не чужой».

В среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы сообщила о том, что международный мандат на арест молдавского олигарха Владимира Плахотнюка выдан на основе решения о заочном аресте Плахотнюка, обвиненного в покушении на убийство.

Решение о заочном аресте Плахотнюка было принято еще 30 ноября.

Кроме того известно, что статья УК, по которой привлечен к уголовной ответственности Плахотнюк, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, на которую введен мораторий в Российской Федерации.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.



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