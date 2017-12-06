Россия объявила о полном освобождении Сирии от террористов ИГИЛ ...

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о полном уничтожении всех бандформирований ИГИЛ в Сирии и освобождении этой страны от террористов.

Об этом Герасимов сообщил на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

«Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом час назад Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину», - сказал начальник Генштаба, цитируемый агентством «Интерфакс».

По его словам, «сегодня наступающие подразделения бригадного генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остававшиеся незаконные вооруженные силы в (провинции Дейр-эз-Зор) и, освободив населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха, соединились с правительственными войсками, наступавшими с юга».

«Таким образом, на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», - подчеркнул начальник Генштаба ВС России.

Россия ведет антитеррористическую операцию в Сирии с сентября 2015 года.