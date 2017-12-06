Послы стран «Большой Семерки» в Киеве потребовали от Украины обеспечить права мирных протестующих
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Главы дипмиссий стран «Большой Семерки» (G7) в Украине распространили вечером 6 декабря совместное заявление в связи с попытками разгона организованного Михаилом Саакашвили протеста в центре Киева.
«Мы следим за развитием событий. Призываем всех полностью уважать и поддерживать конституционный и законный порядок Украины, соблюдать права и обязанности мирного протеста, и воздерживаться от попыток дестабилизации», - говорится в распространенном вечером Заявлении.
Кроме того, послы стран G7 выразили надежду, «что любое расследование будет проводиться оперативно и в соответствии с правовыми обязательствами».
Палаточный городок перед Верховной радой в Киеве был разбит после того, как 5 декабря лидер протестующих Михаил Саакашвили был арестован, а затем отбит его сторонниками. Генеральная прокуратура Украины продолжает настаивать на виновности Саакашвили в «содействие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.
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