Послы стран «Большой Семерки» в Киеве потребовали от Украины обеспечить права мирных протестующих ...

Главы дипмиссий стран «Большой Семерки» (G7) в Украине распространили вечером 6 декабря совместное заявление в связи с попытками разгона организованного Михаилом Саакашвили протеста в центре Киева.

«Мы следим за развитием событий. Призываем всех полностью уважать и поддерживать конституционный и законный порядок Украины, соблюдать права и обязанности мирного протеста, и воздерживаться от попыток дестабилизации», - говорится в распространенном вечером Заявлении.

Кроме того, послы стран G7 выразили надежду, «что любое расследование будет проводиться оперативно и в соответствии с правовыми обязательствами».

Палаточный городок перед Верховной радой в Киеве был разбит после того, как 5 декабря лидер протестующих Михаил Саакашвили был арестован, а затем отбит его сторонниками. Генеральная прокуратура Украины продолжает настаивать на виновности Саакашвили в «содействие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили финансировал свои акции в Украине за счет преступной группировки Януковича, в частности, Сергея Курченко.