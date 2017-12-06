Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России ...

Олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк пытался отказаться от гражданства Российской Федерации для того, чтоб избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления.

Об этом заявил в эфире телеканала TV8 мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Усатый отметил, что возбужденное в отношении Плахотнюка в России уголовное дело за убийство не имеет никакого отношения к покушению на «черного банкира» Германа Горбунцова.

«Семь месяцев назад, Владимир Плахотнюк, Константин Ботнарь и вся эта бригада из GBC, я ее не могу назвать по-другому, в срочном порядке подали заявления об отказе от гражданства России. Ребята просто поняли, что в определенное время могут задержаться лет на 20-30», - заявил Усатый, уточнив, что «если бы у Плахотнюка и Ботнаря не было российского гражданства, никто из них не мог быть привлечен к ответственности».

В среду было сообщено о том, что международный мандат на арест молдавского олигарха Владимира Плахотнюка был выдан на основе решения о заочном аресте Плахотнюка, обвиненного в покушении на убийство.

Решение о заочном аресте Плахотнюка было принято еще 30 ноября Басманным судом Москвы.

Кроме того известно, что статья УК, по которой привлечен к уголовной ответственности Плахотнюк, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, на которую введен мораторий в Российской Федерации.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.