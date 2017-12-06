Правительство Демпартии отменяет Женский праздник в Молдове ...

Власти намерены отказаться от официального празднования 8 Марта сделать этот день рабочим.

Согласно внесенным правительством поправкам в Кодекс о труде 8 марта и 1 мая более не будут выходными днями.

Взамен, правительство предлагает учредить мини-каникулы в период с 31 декабря по 2 января.

«Анализируя ситуацию с праздничными нерабочими дни в соседних государствах и в Европейском союзе, считаем, что 8 марта является нерабочим днем только в странах постсоветского пространства. Ни в одном государстве Европейского союза подобный праздник не был объявлен нерабочим днем», — говорится в пояснительной записке к проекту.

1 мая предлагается включить «в категорию праздничных дней, но не объявлять днем отдыха».

«Соответствующие поправки будут иметь положительное влияние на рабочих. Они получат мини-каникулы, как в соседних странах. Более того, ведь и у детей (учеников) в этот период есть каникулы», — говорится в пояснительной записке.

Изменения, внесенные правительством Павда Филипа в Трудовой кодекс, должны быть утверждены парламентом, большинство депутатов которого так же контролируются олигархом Владимиром Плахотнюком.