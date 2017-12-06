Заявление Трампа спровоцировало обострение ситуации на Ближнем Востоке ...

Неожиданное заявление президента США о признании Иерусалима столицей Израиля привело к эскалации конфликта между палестинцами и Израилем.

"Мы дали установку всем членам ХАМАС и всем [нашим] подразделениям быть полностью готовыми к любым новым инструкциям и приказам, которые могут быть даны для устранения стратегической опасности", - заявил лидер группировки Исмаил Хания, контролирующей сектор Газа.

Как сообщает Би-би-си, призыв ХАМАС поддержала и ливанская группировка "Хезболла". По словам ее лидера Хасана Насраллы, восстание должно стать "крупнейшим, важнейшим и самым жестким ответом на американское решение".

Другая палестинская группировка, ФАТХ, заявила о намерении протестовать дипломатическими методами, направив жалобу в Совет Безопасности ООН и призвав Лигу арабских государств занять твердую позицию по этому вопросу.

Более 30 палестинцев получили ранения в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, вспыхнувших после заявления Трампа. Один из пострадавших - в критическом состоянии.

На Западном берегу протестующие палестинцы поджигали автопокрышки и бросали камни в израильских солдат. Те отвечали резиновыми пулями, слезоточивым газом и боевыми патронами.

В Газе, как сообщает Рейтер, палестинцы бросали камни в израильских военных через разделительный барьер. Израильтяне отвечали боевыми патронами.

Израильская армия сообщает о том, что две ракеты, выпущенные из сектора Газа, не долетели до Израиля и упали на палестинской территории.

Ранее сообщалось, что на Западный берег были отправлены сотни израильских военных.

Шквал критики

Многие страны, в том числе и давние союзники США, присоединились к осуждению решения Трампа.

Власти Саудовской Аравии назвали этот шаг неоправданным и безответственным, а Франция и Великобритания подчеркнули, что не поддерживают это решение.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Трамп "бросает регион в кольцо огня". "Что вы хотите сделать, господин Трамп? Что это за подход? Политические лидеры нужны не для создания конфликтов, а для мира", - сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, как полагают в Кремле, "не способствует какому-то продвижению в ближневосточном урегулировании", а наоборот, "приводит к расколу среди международного сообщества".

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал заявление Трампа историческим.

Он также подчеркнул, что Израиль находится на связи с другими странами, которые поддержат это решение. "У меня нет сомнений, что посольства других стран переедут в Иерусалим - время пришло", - сказал премьер.

Еврейская республиканская коалиция США поблагодарила Трампа на страницах газеты New York Times.

Что сказал Трамп?

В среду президент США заявил, что "пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля".

"Я выбрал этот курс в интересах Соединенных Штатов Америки и ради достижения мира между Израилем и палестинцами", - сказал Трамп.

Он также дал распоряжение Госдепартаменту США начать подготовку к переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Несмотря на предупреждения об опасности подобного шага, это решение стало выполнением предвыборных обещаний Трампа и импонирует его правым сторонникам.

Как отметил президент США, признание столичного статуса Иерусалима станет "не более и не менее, чем признанием реальности".

Палестинская сторона хочет сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. Как отмечает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет, Трамп воздержался от использования израильского обозначения Иерусалима как "вечного и неделимого города".

Почему это заявление так важно?

Распоряжение Трампа означает, что Вашингтон пошел против консенсуса международного сообщества в отношении статуса Иерусалима.

Поскольку город имеет важнейшее символическое значение и для Израиля, и для палестинцев, его окончательный статус, согласно израильско-палестинскому договору 1993 года, должен был обсуждаться на более поздних стадиях переговоров.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом никогда не признавался другими странами, и все иностранные посольства до сих пор находились в Тель-Авиве.

Восточный Иерусалим, в котором находится древняя часть города, был аннексирован Израилем после Шестидневной войны 1967 года.

В Иерусалиме находятся святыни трех авраамических религий: иудаизма, ислама и христианства.