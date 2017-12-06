Скончался первый председатель парламента Молдовы
|
Историк Александр Мошану, бывший председателем первого молдавского парламента скончался на 86-м году жизни.
Мошану был спикером парламента с 3 сентября 1990г. по 2 февраля 1993 г.
В 1990 году он стал депутатом, будучи деканом исторического факультета Кишиневского государственного университета.
Александр Мошану был повторно избран депутатом в 1994 г.
Похожие новости
ЛЮДИ
Скончался первый председатель парламента Молдовы ...Просмотров: 573
Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона ...Просмотров: 2920
Учителей оставили без зарплат после их повышения ...Просмотров: 1563
Петков: Преступления Плахотнюка не могут оставаться без реакции со стороны европейских структур ...Просмотров: 8752
Amnesty International организовала протест против применения полицией пыток в отношении заключенных ...Просмотров: 1030
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
|28.11.2017
|Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона
|21.11.2017
|Гражданское общество инициировало референдум по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка
БИЗНЕС
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого
КРИМИНАЛ