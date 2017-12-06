Скончался первый председатель парламента Молдовы ...

Историк Александр Мошану, бывший председателем первого молдавского парламента скончался на 86-м году жизни.

Мошану был спикером парламента с 3 сентября 1990г. по 2 февраля 1993 г.

В 1990 году он стал депутатом, будучи деканом исторического факультета Кишиневского государственного университета.

Александр Мошану был повторно избран депутатом в 1994 г.