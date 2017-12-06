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Скончался первый председатель парламента Молдовы

Опубликовано : 07 декабрь 2017 г. 22:57 | Просмотров: 578 | Категория: Люди

Историк Александр Мошану, бывший председателем первого молдавского парламента скончался на 86-м году жизни.

Мошану был спикером парламента с 3 сентября 1990г. по 2 февраля 1993 г.

В 1990 году он стал депутатом, будучи деканом исторического факультета Кишиневского государственного университета.  

Александр Мошану был повторно избран депутатом в 1994 г.



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