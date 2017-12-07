Партия Плахотнюка обвинена в препятствовании наказанию виновных в краже миллиарда ...

Инициатива Демпартии о декриминализации экономических преступлений представляет опасность для финансовой и экономической безопасности страны, а также серьезно усложняет расследование "кражи века".

Об этом говорится в представленном ассоциацией "Promo-Lex" докладе.

Как указывают авторы документа, законопроект никак не объясняет, почему экономические преступления должны быть декриминализированы, "учитывая распространенность и способ совершения таких деяний, как рейдерский захват, освобождение от уголовной ответственности никак не обосновано. Это недопустимо, чтобы лицо, замешанное в банковском мошенничестве, воспрепятствование банковскому надзору, избежало уголовной ответственности и ограничилось штрафом".

Авторы также обращают внимание на положения Уголовного кодекса Молдовы, которые предусматривают, что "уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость".

"Таким образом, учитывая, что предложенные поправки предусматривают смягчение наказания, мы констатируем, что они будут применены и к лицам, фигурирующим в деле о банковском мошенничестве в 2014 году", - отмечается в документе.

По словам авторов, в этом случае Минюст может отказаться от ретроспективности действия закона, "но подобный подход едва ли возможен, так как применение более благоприятного уголовного закона является принципом уголовного права, а исключения, внесенные в специальные законы, могут обернутся неоднозначными трактовками".

"Декриминализация этого вида деяний, даже если они были совершены всего однажды, представляет серьезнейшую опасность для финансовой и экономической безопасности страны. Это подтверждает и ситуация вокруг банковского мошенничества, из-за которого Молдова оказалась на грани финансового коллапса. Внесение поправок существенно усложнят адекватное расследование банковского мошенничества. Более того, проект предлагает освобождение от уголовной ответственности за воспрепятствование банковскому надзору, за ущербное руководство банком. Наказания по этим статьям были ужесточены осенью 2016 года. Освобождение от уголовной ответственности по этим же статьям в 2017 г. как минимум удивляет", - утверждают авторы документа.

Инициатива о декриминализации экономических преступлений была выдвинута возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартией. Впоследствии Министерством юстиции был разработан законопроект, который предусматривает смягчение наказания по некоторым статьям, а также возможность "мирового соглашения" с государством по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что председатель Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюка является главным бенефициаром "кражи века". Более того, по словам председателя "Нашей партии" Ренато Усатого, Плахотнюк является фигурантом расследования кражи миллиарда, ведущимся Агентством внутренней безопасности США.