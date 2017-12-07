Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок» ...

Возглавлявший ансамбль «Жок» с 1958 года, народный артист СССР Владимир Курбет был актером и режиссером национального балета Молдовы. Он родился 5 декабря 1930 года, в селе Суслень Орхейского района. В 1981 году Владимиру Курбету было присвоено звание «Народного Артиста СССР».

Ансамбль был основан после войны, в августе 1945 года хореографом Леонидом Зальцманом. В 1958 году ансамбль получил название "Жок", его возглавил Владимир Курбет.

Под руководством Курбета ансамбль «Жок» получил всемирную известность, став визитной карточкой Молдовы, а в его репертуар вошли более более 150 народных танцев, сюит и хореографических постановок. Ансамбль выступил в 65 странах мира перед 15 млн зрителей.