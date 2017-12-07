В Молдове открылось Бюро по связям НАТО ...

Согласно официально заявленным целям, Бюро по связям НАТО будет способствовать участию Молдовы во всех мероприятиях НАТО по сотрудничеству и реализации важных проектов для Молдовы.

«Этот офис является дополнительным плюсом к пониманию того, что такое НАТО и что Альянс делает в Молдове. Бюро по связям НАТО поможет правительству бороться с коррупцией и развиваться. Кроме того, мы проконсультируем о том, как вести себя в определенных кризисных ситуациях», — заявила заместитель генсека НАТО, выступая на специально организованной пресс-конференции.

Геттемюллер также отметила, что «НАТО уважает независимость и нейтралитет Молдовы», отметив, что «нейтралитет не может быть препятствием для сотрудничества».

В ходе своего визита в Молдову заместителя генерального секретаря была принята и президентом Игорем Додоном.

Соглашение об открытии Бюро в Кишиневе было подписано ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе премьер-министром Павлом Филипом и генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.