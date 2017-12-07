«Партия борьбы» просит власти разрешить попротестовать (ВИДЕО+ФОТО) ...

Протест считающей себя оппозиционной Партии социалистов против открытия Бюро НАТО в Кишиневе прошел 8 декабря по договоренности и с разрешения властей.

На видеокадрах запечатлен процесс переговоров депутатов Партии социалистов с руководством полиции и Службы госохраны. После характерного кивка головы офицера Службы госохраны (в штатском - Ред.), «протестная процессия» социалистов в составе около 30-ти человек выдвинулась на обговоренную исходную позицию.

Так же заметно, как перед началом протестной акции, ее руководитель, депутат Батрынча, любезно приветствует начальника муниципальной полиции Силвиу Мушука, видимо, объясняя ему, как будет проходить «акция народного гнева».

Вся протестная акция называющей себя «партией борьбы» Партии социалистов заняла 17 минут и закончилась после того, как Батрынча объявил, что в будущем году "люди выскажутся по поводу всех инициатив этой антинародной, антидемократической и антиконституционной власти".

Ранее, фактически возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о намерении провести «широкомасштабные» акции протеста в связи с намерением властей открыть в Кишиневе Бюро по связям с НАТО.