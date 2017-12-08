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Обвиненные в политической коррупции депутаты вошли в «Группу по борьбе с коррупцией»

Опубликовано : 08 декабрь 2017 г. 20:50 | Просмотров: 934 | Категория: Власть

В парламенте с коррупцией будет бороться Группа, в состав которой вошли депутаты-перебежчики обвиненные в получении крупных сумм денег за переход во фракцию ДПМ.

Накануне отмечаемого 9 декабря Международного дня борьбы с коррупцией, о создании Группы GOPAC-Moldova объявил ее председатель депутат-либерал Роман Боцан, призвав от имени депутатов Группы всех граждан «к транспарентности, неподкупности и бдительности».

Депутат подчеркнул, что «коррупция является социальным, политическим и экономическим феноменом, подрывающим демократические институты, замедляет развитие экономики и способствует правительственной нестабильности».

«Наша роль - изменить ощущения, добиться доверия граждан и показать, что Молдова может стать процветающим государством, в котором коррупции не будет места, а государственные структуры действовали бы справедливо, относясь ко всем гражданам в равной степени», - заявил председатель «Группы по борьбе с коррупцией», в состав которой были включены обвиненные в подкупе депутаты.

Среди членов «Группы по борьбе с коррупцией» - бывшие депутаты Партии коммунистов Анатолий Горилэ и Анатолий Загородный, которые в конце 2015 года, вместе с еще 12-ью депутатами ПКРМ перешли в Демпартию, полностью пересмотрев принципы, с которыми шли к избирателям в предвыборной кампании.

Позднее, лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что тогда вся группа 14-ти перебежчиков получила 5 миллионов евро за свой уход в Демпартию.



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