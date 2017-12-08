FLASH: В Киеве вновь арестован Михаил Саакашвили
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Информация о задержании лидера «Движения новых сил», экс-главы Одесской облгосадминистрации распространяется его сторонниками в социальных сетях.
По информации одного из его активистов, Саакашвили везут в Службу безопасности Украины.
5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.
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