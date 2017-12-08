FLASH: В Киеве вновь арестован Михаил Саакашвили ...

Информация о задержании лидера «Движения новых сил», экс-главы Одесской облгосадминистрации распространяется его сторонниками в социальных сетях.

По информации одного из его активистов, Саакашвили везут в Службу безопасности Украины.

5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.