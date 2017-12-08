Саакашивили арестован и помещен в изолятор временного содержания ...

Как сообщил около 23 часов Луценко в соцсетях, в пятницу, согласно постановлению, полицейские обнаружили местонахождение Михаила Саакашвили и задержали его.

«Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михаила Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», - написал генпрокурор в Фэйсбуке.

Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения, добавил он.

В пятницу, около 22 часов, сторонники Михаила Саакашвили распространили в соцсетях срочное сообщение о том, что Саакашвили был вновь задержан и препровожден в Службу безопасности Украины.

5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.