Саакашивили арестован и помещен в изолятор временного содержания
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил арест лидера «Движения новых сил», экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.
Как сообщил около 23 часов Луценко в соцсетях, в пятницу, согласно постановлению, полицейские обнаружили местонахождение Михаила Саакашвили и задержали его.
«Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Михаила Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания», - написал генпрокурор в Фэйсбуке.
Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения, добавил он.
В пятницу, около 22 часов, сторонники Михаила Саакашвили распространили в соцсетях срочное сообщение о том, что Саакашвили был вновь задержан и препровожден в Службу безопасности Украины.
5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.
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