Саакашвили объявил голодовку и призвал всех украинцев выйти на улицы ...

Арестованный в ночь на субботу лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку и призвал украинцев выйти 10 декабря на общенациональный Марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

Сообщение об этом появилось на странице Михаила Саакашвили в Фэйсбуке.

«Я объявляю бессрочную голодовку. Я так же как и вы не боюсь испуганного президента, который украл победу Майдана и предал свой народ, превратившись из гаранта Конституции в гаранта коррупции.

Я не испугался Путина, тем более не испугаюсь этой стайки мелких воришек!», - говорится в обращении Саакашвили.

Находясь под арестом в СИЗО, Саакашвили призвал всех украинцев «выйти на улицы и показать этой банде, что в Украине хозяин не они, а народ Украины!».

«10 декабря 12:00, парк Шевченко. Там должен быть каждый!», - призвал Михаил Саакашвили в своем обращении.

Ранее уже сообщалось, что в пятницу около 22 часов стало известно о проведенном украинской полицией аресте Михаила Саакашвили. Впоследствии, он был препровожден в Службу безопасности Украины и помещен в изолятор временного содержания.

5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.