Саакашвили объявил голодовку и призвал всех украинцев выйти на улицы
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Арестованный в ночь на субботу лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку и призвал украинцев выйти 10 декабря на общенациональный Марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко.
Сообщение об этом появилось на странице Михаила Саакашвили в Фэйсбуке.
«Я объявляю бессрочную голодовку. Я так же как и вы не боюсь испуганного президента, который украл победу Майдана и предал свой народ, превратившись из гаранта Конституции в гаранта коррупции.
Я не испугался Путина, тем более не испугаюсь этой стайки мелких воришек!», - говорится в обращении Саакашвили.
Находясь под арестом в СИЗО, Саакашвили призвал всех украинцев «выйти на улицы и показать этой банде, что в Украине хозяин не они, а народ Украины!».
«10 декабря 12:00, парк Шевченко. Там должен быть каждый!», - призвал Михаил Саакашвили в своем обращении.
Ранее уже сообщалось, что в пятницу около 22 часов стало известно о проведенном украинской полицией аресте Михаила Саакашвили. Впоследствии, он был препровожден в Службу безопасности Украины и помещен в изолятор временного содержания.
5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.
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