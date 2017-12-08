Десятки тысяч сторонников Михаила Саакашвили провели в Киеве марш за импичмент Порошенко (ФОТО) ...

Марш за импичмент Петра Порошенко прошел по призыву экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, который был арестован в пятницу ночью по обвинению в пособничестве госперевороту.

Полиция сообщила о том, что в Марше приняли участие около 10 тысяч человек. В то же время, организаторы объявили о более 50 тысяч участниках протестной акции.

Во главе колонны, проследовавшей от Парка им. Т.Шевченко к Майдану Независимости, была жена Саакашвили - Сандра.

«Они перешли красную линию. Поэтому - вставай, Киев! Вставай Украина!», - заявила Сандра Рулофс, выступая перед собравшимися на Майдане Независимости. «Мы хотим, чтобы в Украине было лучше жить, чтобы для людей жизнь была лучше, чем в последние годы. Наверное, не смог Порошенко-бизнесмен сделать то, что он обещал. Может быть, хотел, но не смог. Надо обязательно сказать ему, что политика – это не бизнес, люди – это не товар», – отметила она.

Протестующие потребовали освобождения Михаила Саакашвили из-под ареста и отставки президента Украины Петра Порошенко, а также генпрокурора Юрия Луценко.

Около 15 часов, протестующие разделились: часть осталась на Майдане, а несколько тысяч человек направились к изолятору СБУ, где содержится Михаил Саакашвили.

Ранее уже сообщалось, что в пятницу около 22 часов стало известно о проведенном украинской полицией аресте Михаила Саакашвили. Впоследствии, он был препровожден в Службу безопасности Украины и помещен в изолятор временного содержания.

В изоляторе Саакашвили объявил бессрочную голодовку и призвал всех украинцев выходить на улицы с требованием смены власти и отставки президента Порошенко.

5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.

Фото: Reuters