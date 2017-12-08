Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго ...

«Я никогда не допускал мысли, что в моей родной стране найдутся такие, которые то ли ради «плюрализма» c “ефрейторским зазором”, то ли из гнусавого и прыщавого юношеского духа противоречия, то ли по недомыслию, да скудному образованию, решатся сказать «свое слово» по вопросу о предательской роли Сфатул Цэрий в истории нашей Родины», - написал Мунтян о недавно объявленной Додоном инициативе.

Ниже, приводится полный текст статьи, опубликованной Юрием Мунтяном в социальных сетях:

Сейчас не просто время предателей. Это время, когда предательством гордятся!

Я не встречал:

грека, который бы гордился Эфиальтом, указавшим гвардии персидского царя Ксеркса обходную тропинку в тыл позиций спартанского царя Леонида, защищавшего с 300 спартанцами, 700 феспийцами и 400 фиванцами Фермопильский проход в 480 году до н.э.;

молдаванина или румына, который гордился бы тем, что совершил боярин Иеремия Голия, сдавший за взятку в 30 тысяч золотых Облучиский брод у Исакчи и обрёкший Иоанна Водэ Лютого на поражение и смерть в 1574 году;

американца или англичанина, который бы гордился Бенедиктом Арнольдом, предавшим своих американских соотечественников во время Войны за независимость США 1775-1783 гг., известной как Американская революция;

немца, который бы гордился поведением германских монархов и князей при дворе Наполеона в Тюильри после Люневильского мира 1801 года, один из которых даже, как писал академик Тарле, «стоя за креслом Наполеона, игравшего в карты, время от времени изгибался и налету целовал руку императора, не обращавшего на него при этом никакого внимания»;

китайца, который бы гордился Ван Цзин-вэем, предавшим свою страну во время японского вторжения в 1937 году;

француза, который гордился бы тем, что совершил во время Второй Мировой Войны, глава правительства Виши, маршал Анри Петэн, автор самого термина «коллаборационизм»;

русского, который гордился бы генералами-предателями Власовым, Красновым или Шкуро.

Список, как вы понимаете, можно продолжать и продолжать… История каждой страны и любого народа, как существующих до сих пор, так и канувших в Лету, не испытывает недостатка в предателях. Это известно каждому.

Но я никогда не допускал мысли, что в моей родной стране найдутся такие, которые то ли ради «плюрализма» c “ефрейторским зазором”, то ли из гнусавого и прыщавого юношеского духа противоречия, то ли по недомыслию, да скудному образованию, решатся сказать «свое слово» по вопросу о предательской роли Сфатул Цэрий в истории нашей Родины. Вопросу, по которому уже очень давно, окончательно и бесповоротно расставлены все точки над «i». И не только у нас в стране, но и в мировой историографии. Также окончательно, как в дополнение к вышеуказанным примерам, всё однозначно решено в Норвегии в отношении Видкуна Квислинга.

И если применительно к «интеллектуальному потенциалу» и «моральному облику» того, который называет себя «президентом, божьей милостью, всех молдаван», в нашей стране и за её пределами вопросов почти нет, а очень скоро вообще не будет, особенно после того, как небезызвестный человек-рифма выступил с инициативой придать второму дню декабря статус ежегодного государственного праздника. То как!? Как, эту изменническую инициативу могли поддержать люди, называющие себя историками, да ещё и «ратующими» за молдавскую государственность!? И почему никто из них, хотя бы из «профессиональной» корректности, если не долга, не сообщил своему «всенародно избранному» покровителю, о том, например: что Сфатул Цэрий был избран неизвестно как и неизвестно кем, и не обладал никакими полномочиями за пределами Садовой улицы (нынешняя улица Алексея Матеевича в Кишинёве), где располагалась 3-я мужская гимназия, игравшая роль «резиденции» Сфатул Цэрий; что историческое решение Сфатул Цэрий готовилось в Бухаресте, свитой Фердинанда I Гогенцоллерна, по сговору с кайзеровской Германией; что на «решение вопроса» было выделено 2 миллиона королевских лей, врученных, кстати, «председателю» Сфатул Цэрий Иону Инкулец в гостинице «Лондон» на тогдашней Пушкинской улице (нынешней улице А.С. Пушкина в Кишинёве); что решение принималось под дулом пулемётов и без кворума; что пятеро депутатов, выступавших против присоединения Бессарабии к Румынии (Рудьев, Катарос, Прахницкий, Панцырь и Чумаченко) были расстреляны по приказу румынского военного командования, а одна из двух женщин-депутатов Надежда Гринфельд была расстреляна при попытке перехода через Днестр, и так далее.

Сейчас очень важно не забыть об этой диверсии против историко-правовых основ Республики Молдова. Хотя это самая простая задача, поскольку, и я это точно знаю, время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго. Не предательством человечество живёт, и не изменой прирастает.

Кто-то поморщит нос, чувствуя в этом неуместный пафос. Но пусть опровергнет два с половиной миллиона лет неписаной и писаной Истории человечества, которая и не собирается заканчиваться, что бы там ни говорили некоторые, каковых всегда было предостаточно…

Так что, товарищи и господа, не предательство и измена, а «свобода, равенство и братство», и именно в этой последовательности, как у великого Робеспьера, а позднее и сейчас - в национальном девизе Французской Республики!