МЕНЮ
Twitter
﻿ 108
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10.12.2017  

Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)

10.12.2017  

США призвали все страны придерживаться Всеобщей декларации прав человека

10.12.2017  

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

10.12.2017  

Десятки тысяч сторонников Михаила Саакашвили провели в Киеве марш за импичмент Порошенко (ФОТО)

09.12.2017  

Саакашвили объявил голодовку и призвал всех украинцев выйти на улицы

08.12.2017  

Саакашивили арестован и помещен в изолятор временного содержания
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Опубликовано : 10 декабрь 2017 г. 19:02 | Просмотров: 7920 | Категория: Люди

Экс-депутат Юрий Мунтян подверг жесткой критике инициативу занимающего должность президента Игоря Додона о праздновании решения Сфатул Цэрий о провозглашении Молдавской демократической республики, назвав эту инициативу «диверсией против историко-правовых основ Республики Молдова».

«Я никогда не допускал мысли, что в моей родной стране найдутся такие, которые то ли ради «плюрализма» c “ефрейторским зазором”, то ли из гнусавого и прыщавого юношеского духа противоречия, то ли по недомыслию, да скудному образованию, решатся сказать «свое слово» по вопросу о предательской роли Сфатул Цэрий в истории нашей Родины», - написал Мунтян о недавно объявленной Додоном инициативе.

Ниже, приводится полный текст статьи, опубликованной Юрием Мунтяном в социальных сетях:

Сейчас не просто время предателей. Это время, когда предательством гордятся!

Я не встречал:

  • грека, который бы гордился Эфиальтом, указавшим гвардии персидского царя Ксеркса обходную тропинку в тыл позиций спартанского царя Леонида, защищавшего с 300 спартанцами, 700 феспийцами и 400 фиванцами Фермопильский проход в 480 году до н.э.;
  • молдаванина или румына, который гордился бы тем, что совершил боярин Иеремия Голия, сдавший за взятку в 30 тысяч золотых Облучиский брод у Исакчи и обрёкший Иоанна Водэ Лютого на поражение и смерть в 1574 году;
  • американца или англичанина, который бы гордился Бенедиктом Арнольдом, предавшим своих американских соотечественников во время Войны за независимость США 1775-1783 гг., известной как Американская революция;
  • немца, который бы гордился поведением германских монархов и князей при дворе Наполеона в Тюильри после Люневильского мира 1801 года, один из которых даже, как писал академик Тарле, «стоя за креслом Наполеона, игравшего в карты, время от времени изгибался и налету целовал руку императора, не обращавшего на него при этом никакого внимания»;
  • китайца, который бы гордился Ван Цзин-вэем, предавшим свою страну во время японского вторжения в 1937 году;
  • француза, который гордился бы тем, что совершил во время Второй Мировой Войны, глава правительства Виши, маршал Анри Петэн, автор самого термина «коллаборационизм»;
  • русского, который гордился бы генералами-предателями Власовым, Красновым или Шкуро.

Список, как вы понимаете, можно продолжать и продолжать… История каждой страны и любого народа, как существующих до сих пор, так и канувших в Лету, не испытывает недостатка в предателях. Это известно каждому.

Но я никогда не допускал мысли, что в моей родной стране найдутся такие, которые то ли ради «плюрализма» c “ефрейторским зазором”, то ли из гнусавого и прыщавого юношеского духа противоречия, то ли по недомыслию, да скудному образованию, решатся сказать «свое слово» по вопросу о предательской роли Сфатул Цэрий в истории нашей Родины. Вопросу, по которому уже очень давно, окончательно и бесповоротно расставлены все точки над «i». И не только у нас в стране, но и в мировой историографии. Также окончательно, как в дополнение к вышеуказанным примерам, всё однозначно решено в Норвегии в отношении Видкуна Квислинга.

И если применительно к «интеллектуальному потенциалу» и «моральному облику» того, который называет себя «президентом, божьей милостью, всех молдаван», в нашей стране и за её пределами вопросов почти нет, а очень скоро вообще не будет, особенно после того, как небезызвестный человек-рифма выступил с инициативой придать второму дню декабря статус ежегодного государственного праздника. То как!? Как, эту изменническую инициативу могли поддержать люди, называющие себя историками, да ещё и «ратующими» за молдавскую государственность!? И почему никто из них, хотя бы из «профессиональной» корректности, если не долга, не сообщил своему «всенародно избранному» покровителю, о том, например: что Сфатул Цэрий был избран неизвестно как и неизвестно кем, и не обладал никакими полномочиями за пределами Садовой улицы (нынешняя улица Алексея Матеевича в Кишинёве), где располагалась 3-я мужская гимназия, игравшая роль «резиденции» Сфатул Цэрий; что историческое решение Сфатул Цэрий готовилось в Бухаресте, свитой Фердинанда I Гогенцоллерна, по сговору с кайзеровской Германией; что на «решение вопроса» было выделено 2 миллиона королевских лей, врученных, кстати, «председателю» Сфатул Цэрий Иону Инкулец в гостинице «Лондон» на тогдашней Пушкинской улице (нынешней улице А.С. Пушкина в Кишинёве); что решение принималось под дулом пулемётов и без кворума; что пятеро депутатов, выступавших против присоединения Бессарабии к Румынии (Рудьев, Катарос, Прахницкий, Панцырь и Чумаченко) были расстреляны по приказу румынского военного командования, а одна из двух женщин-депутатов Надежда Гринфельд была расстреляна при попытке перехода через Днестр, и так далее.

Сейчас очень важно не забыть об этой диверсии против историко-правовых основ Республики Молдова. Хотя это самая простая задача, поскольку, и я это точно знаю, время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго. Не предательством человечество живёт, и не изменой прирастает.

Кто-то поморщит нос, чувствуя в этом неуместный пафос. Но пусть опровергнет два с половиной миллиона лет неписаной и писаной Истории человечества, которая и не собирается заканчиваться, что бы там ни говорили некоторые, каковых всегда было предостаточно…

Так что, товарищи и господа, не предательство и измена, а «свобода, равенство и братство», и именно в этой последовательности, как у великого Робеспьера, а позднее и сейчас - в национальном девизе Французской Республики!



Похожие новости
ЛЮДИ
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго ...

Просмотров: 7944
Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»

Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок» ...

Просмотров: 543
Скончался первый председатель парламента Молдовы

Скончался первый председатель парламента Молдовы ...

Просмотров: 1100
Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона

Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона ...

Просмотров: 2962
Гражданское общество инициировало референдум по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

Гражданское общество инициировало референдум по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Просмотров: 2408
Учителей оставили без зарплат после их повышения

Учителей оставили без зарплат после их повышения ...

Просмотров: 1579


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18759
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22816
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3230
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3143
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 53407
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 28075
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 20526
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18759
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16419
Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Просмотров: 12839
Ренато Усатый сообщил о планах Плахотнюка по его физическому устранению

Ренато Усатый сообщил о планах Плахотнюка по его физическому устранению

Просмотров: 11301
«Как я провел выходные с Додоном» (ВИДЕО)

«Как я провел выходные с Додоном» (ВИДЕО)

Просмотров: 10793
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6371
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10571
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11893
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9491
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9369
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)

Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)

08.12.2017  Обвиненные в политической коррупции депутаты вошли в «Группу по борьбе с коррупцией»
08.12.2017  «Партия борьбы» просит власти разрешить попротестовать (ВИДЕО+ФОТО)
08.12.2017  Партия Плахотнюка обвинена в препятствовании наказанию виновных в краже миллиарда
ЛЮДИ
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

08.12.2017  Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»
07.12.2017  Скончался первый председатель парламента Молдовы
28.11.2017  Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям

Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям

06.12.2017  FLASH: Плахотнюк объявлен в международный розыск
04.12.2017  Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (49)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank