МЕНЮ
Twitter
﻿ 110
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10.12.2017  

Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)

10.12.2017  

США призвали все страны придерживаться Всеобщей декларации прав человека

10.12.2017  

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

10.12.2017  

Десятки тысяч сторонников Михаила Саакашвили провели в Киеве марш за импичмент Порошенко (ФОТО)

09.12.2017  

Саакашвили объявил голодовку и призвал всех украинцев выйти на улицы

08.12.2017  

Саакашивили арестован и помещен в изолятор временного содержания
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

США призвали все страны придерживаться Всеобщей декларации прав человека

Опубликовано : 10 декабрь 2017 г. 20:12 | Просмотров: 532 | Категория: Мир

В своем заявлении по поводу Международного дня прав человека Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени США призвал все страны мира соблюдать взятые на себя обязательства, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года.

Как сообщает «Голос Америки», Тиллерсон напомнил, что права человека «являются основой свободы, справедливости и мира во всем мире».

«Для тех, кто оказался втянут во внутренние беспорядки или был перемещен из-за них, кто борется с репрессивными правительствами или кого эксплуатируют ради выгоды других, Всеобщая декларация прав человека является маяком надежды, – подчеркивается в заявлении главы Госдепартамента. – Поддержка прав человека и демократии является приоритетом внешней политики, отражающим лучшие традиции нашей страны».

«В ознаменование Международного дня прав человека мы подтверждаем приверженность нашим основным демократическим ценностям и защите прав человека, свободы и достоинства всех людей», – отметил госсекретарь.

«Соединенные Штаты призывают все страны уважать обязательства, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и применять их равным образом ко всем. Мир становится безопаснее, когда каждый человек может полностью реализовать свой потенциал, и каждая страна освобождается от тирании», – говорится в документе.

Международный день прав человека отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № 423 (V)) ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем государствам ежегодно предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека.



Похожие новости
МИР
США призвали все страны придерживаться Всеобщей декларации прав человека

США призвали все страны придерживаться Всеобщей декларации прав человека ...

Просмотров: 533
Десятки тысяч сторонников Михаила Саакашвили провели в Киеве марш за импичмент Порошенко (ФОТО)

Десятки тысяч сторонников Михаила Саакашвили провели в Киеве марш за импичмент Порошенко (ФОТО) ...

Просмотров: 819
Саакашвили объявил голодовку и призвал всех украинцев выйти на улицы

Саакашвили объявил голодовку и призвал всех украинцев выйти на улицы ...

Просмотров: 743
Саакашивили арестован и помещен в изолятор временного содержания

Саакашивили арестован и помещен в изолятор временного содержания ...

Просмотров: 951
FLASH: В Киеве вновь арестован Михаил Саакашвили

FLASH: В Киеве вновь арестован Михаил Саакашвили ...

Просмотров: 1265
Заявление Трампа спровоцировало обострение ситуации на Ближнем Востоке

Заявление Трампа спровоцировало обострение ситуации на Ближнем Востоке ...

Просмотров: 669


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18759
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22816
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3230
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3143
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 53407
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 28075
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 20526
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18759
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16419
Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Просмотров: 12839
Ренато Усатый сообщил о планах Плахотнюка по его физическому устранению

Ренато Усатый сообщил о планах Плахотнюка по его физическому устранению

Просмотров: 11301
«Как я провел выходные с Додоном» (ВИДЕО)

«Как я провел выходные с Додоном» (ВИДЕО)

Просмотров: 10793
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6371
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10571
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11893
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9491
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9369
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)

Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)

08.12.2017  Обвиненные в политической коррупции депутаты вошли в «Группу по борьбе с коррупцией»
08.12.2017  «Партия борьбы» просит власти разрешить попротестовать (ВИДЕО+ФОТО)
08.12.2017  Партия Плахотнюка обвинена в препятствовании наказанию виновных в краже миллиарда
ЛЮДИ
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

08.12.2017  Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»
07.12.2017  Скончался первый председатель парламента Молдовы
28.11.2017  Тулбуре: Общество выбрало верный путь, требуя отмены избирательной системы Плахотнюка-Додона
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям

Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям

06.12.2017  FLASH: Плахотнюк объявлен в международный розыск
04.12.2017  Глава МВД настаивает на невиновности полицейских в смерти Брагуцэ (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (49)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank