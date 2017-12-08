США призвали все страны придерживаться Всеобщей декларации прав человека ...

В своем заявлении по поводу Международного дня прав человека Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени США призвал все страны мира соблюдать взятые на себя обязательства, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года.

Как сообщает «Голос Америки», Тиллерсон напомнил, что права человека «являются основой свободы, справедливости и мира во всем мире».

«Для тех, кто оказался втянут во внутренние беспорядки или был перемещен из-за них, кто борется с репрессивными правительствами или кого эксплуатируют ради выгоды других, Всеобщая декларация прав человека является маяком надежды, – подчеркивается в заявлении главы Госдепартамента. – Поддержка прав человека и демократии является приоритетом внешней политики, отражающим лучшие традиции нашей страны».

«В ознаменование Международного дня прав человека мы подтверждаем приверженность нашим основным демократическим ценностям и защите прав человека, свободы и достоинства всех людей», – отметил госсекретарь.

«Соединенные Штаты призывают все страны уважать обязательства, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и применять их равным образом ко всем. Мир становится безопаснее, когда каждый человек может полностью реализовать свой потенциал, и каждая страна освобождается от тирании», – говорится в документе.

Международный день прав человека отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № 423 (V)) ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем государствам ежегодно предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека.