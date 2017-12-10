Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО)
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Видеоролик с кратким резюме уголовных дел лидера правящей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка набирает популярность в социальных сетях.
Ролик активно распространяется на созданной в Фэйсбуке странице Kurkan&Co.
Демпартия пытается опровергнуть какую-либо причастность своего лидера к череде транснациональных преступлений, несмотря на наличие документов, указываающих на то, что Владимир Плахотнюк является фигурантом целого ряда уголовных дел, включая убийства, отмывание денег, трафик людей.
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