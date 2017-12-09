Саакашвили отпущен на свободу в зале суда ...

Судья отказалась удовлетворить ходатайство прокуроров. В качестве меры пресечения прокуратура требовала круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета. Защита требовала отпустить Саакашвили из зала суда.

Суд над лидером оппозиционной партии продолжался восемь часов. Саакашвили обвинялся прокурорами и СБУ в пособничестве госперевороту в Украине.

«У нас реально нет прокуратуры. Вы слышали, что они сегодня несли. У нас реально прокуроры-двоечники», - заявил Саакашвили журналистам после вынесения приговора. «Мы не склонили голову, мы не испугались, мы не позволили издеваться над народом», - добавил он, призвав «изменить систему».

Ранее уже сообщалось, что в пятницу около 22 часов стало известно о проведенном украинской полицией аресте Михаила Саакашвили. Впоследствии, он был препровожден в Службу безопасности Украины и помещен в изолятор временного содержания. После задержания. Он объявил о бессрочной голодовке.

В изоляторе Саакашвили объявил бессрочную голодовку и призвал всех украинцев выходить на улицы с требованием смены власти и отставки президента Порошенко.

5 декабря спецслужбы так же арестовали Михаила Саакашвили. Тогда, спустя несколько часов, его сторонники высвободили Саакашвили из машины, которая везла его в СБУ.