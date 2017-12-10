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Полиция будет избивать за направление взгляда и учащенное дыхание (DOC)

Опубликовано : 12 декабрь 2017 г. 10:40 | Просмотров: 64 | Категория: Власть

Министерство внутренних дел настаивает на утверждении нового документа, позволяющего беспрепятственно применять силу в ходе массовых акция протеста.

Несмотря на то, что разработанный документ даже не будет иметь форму закона, а всего лишь «межведомственного приказа», он заменит собой действующий сегодня Закон №218 о порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Документ будет называться «Гид профессионального действия при исполнении функции», а согласно его авторам, он якобы соблюдает положения Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, а также Конвенции ООН против  пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Текст документа разработан МВД, его проект опубликован на сайте правительства, а срок «общественных обсуждений» истекает 18 декабря.

Положения документа предоставляют репрессивным органам государства неограниченные возможности для подавления любого массового протеста. Документ фактически является пособием для сотрудников силовых ведомств, повествующим о том, в какие области тела следует наносить удары, а также описывающим поведение граждан, позволяющие применять силу. Согласно документу, теперь полицейским будет позволено беспрепятственно избивать человека, нанося ему удары любой тяжести по конечностям. Грудная, брюшная, область позвоночника, а также область ниже пояса будут считаться зоной «умеренного воздействия».

Обращают на себя внимание признаки агрессивности, которые позволяют репрессивным органам применять насилие. Таковыми являются:

«1) выражение лица;

2) повышенный голос;

3) учащенное дыхание;

4) прямое направление взгляда;

5) чрезмерная жестикуляция.»     

Согласно положению ст.59 «Гида», эти признаки позволяют представителю правоохранительных органов применить силовые приемы, а также препроводить гражданских лиц в полицейский участок.

Документ также предоставляет право сотруднику репрессивных органов «предупредить возможные враждебные или агрессивные действия на основе изменений поведения гражданина». Такими действиями являются «длительный визуальный контакт, изменение цвета лица, наклон головы назад, топот ногами по земле, чрезмерная жестикуляция (особенно руками), учащение дыхания, начало и резкое прекращение нервного поведения (стук пальцами по столу)».

Намереваясь утвердить данный «Гид», МВД ничего не сообщает о многочисленных нарушениях сотрудниками полиции действующего законодательства о применении спецсредств и физической силы.

В документе также ничего не написано о том, кто будет осуществлять контроль за нарушением данного «пособия по избиению гражданского населения».



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