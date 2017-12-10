Платона приговорили еще к 12 годам тюрьмы ...

Бизнесмен Вячеслав Платон был приговорен по второму уголовному делу в его отсутствие, а также в отсутствие его адвоката.

Отсутствие Платона объясняется тем, что 27 июля судья удалила его из судебного процесса за нарушения порядка судебного заседания.

По этому делу Платон был обвинен в попытке подкупа конвойных из спецподразделения «Пантера». Прокуроры требовали для обвиняемого 16 лет тюрьмы.

Срок отбывания наказания начинает считаться со дня оглашения приговора, то есть с 12 декабря 2017 года. Этот срок прибавится к ранее вынесенному в отношении Платона сроку лишения свободы на 18 лет.

Бывший депутат парламента, бизнесмен Вячеслав Платон, задержанный на Украине, был экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.

20 апреля суд сектора Буюканы приговорил Платона к 18 годам лишения свободы с пятилетним запретом работать в банковском секторе. Также суд вынес решение о возмещении им ущерба в пользу Banca de Economii на сумму 869 млн леев. Платон опротестовал приговор в Апелляционной палате.