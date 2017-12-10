Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank ...

Олигарх Владимир Плахотнюк готовится захватить один из последних крупных молдавских банков - Moldova Agroindbank посредством давления на его руководство.

Об этом сообщил в соцсетях лидер «Нашей партии». Мэр Бельц Ренато Усатый.

По словам Усатого, "Плахотнюк намерен украсть последний мощный банк в стране. Может он не столько банк хочет украсть, сколько деньги, которые есть в этом банке. Пока он с этим уже успешно справляется. Речь идет об Agroindbank”.

Председатель "Нашей партии” подчеркнул, что Плахотнюк шантажирует уголовными делами руководство банка. По его словам, сделка о купле здании гостиницы Кодру была заключена под давлением, а руководство банка было вынуждено купить у Плахотнюка гостиницу «Кодру».

При этом Усатый, утверждает, что здание было куплено за 14 миллионов евро, по цене выше рыночной: «11 миллионов евро это официальная цифра, еще три миллиона наличными. Хотя по состоянию на сегодняшний день, гостиница стоит максимум 8 миллионов евро».

«Они хотят часть акций передать государству. По телевизору будут рассказывать, как Плахотнюк борется с Платоном акции, которые де-факто принадлежали Платону перейдут государству», - добавил Усатый, подчеркнув, что впоследствии пакет этих акций, перейдет к компаниям подконтрольным помощнику Плахотнюка и вице-председателю ДПМ Сергею Яралову.

«Банк уже запланировал вложить 50 миллионов в Кодру. Самое главное, что Плахотнюк окажется акционером в том же Кодру, только через левые компании Яралова», - подчеркнул Ренато Усатый.

Ранее уже сообщалось о неожиданном решении КБ Moldova Agroindbank приобрести приобретенную олигархом Владимиром Плахотнюком на сомнительных основаниях гостиницу «Кодру». Согласно обещаниям, на ее месте планируется разместить центральный офис банка.