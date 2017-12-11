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Неутомимый «борец» за досрочные выборы (ВИДЕО)

Опубликовано : 13 декабрь 2017 г. 00:10 | Просмотров: 268 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон вновь вспомнил о том, что «он борется за досрочные парламентские выборы».

Об этом Додон заявил во вторник, в ходе своего общения с журналистами, обвинив инициаторов законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы в том, что они "противятся намерениям провести досрочные парламентские выборы".

«Я с 2014 года борюсь за досрочные выборы», - уверенно заявил во вторник Додон, явно забыв, что за последнее время он несколько раз изменял свою позицию относительно  необходимости проведения досрочных парламентских выборов.

В то же время, Додон не объяснил, что означает выражение «досрочные парламентские выборы» в 2018 году, когда по закону должны пройти очередные выборы парламента.

Примечательно, что ранее Додон неоднократно официально отказывался от своего же обещания о роспуске парламента, пересматривал его, а затем уже пересматривал свое же измененное предвыборное обещание, данное перед избранием президентом.

В частности, Додон, обещавший в предвыборной кампании добиться досрочного роспуска парламента, впервые публично от этого отказался, объявив 12 июня 2017 года в Посольстве России о проведении ординарных парламентских выборов в 2018 году, назвав этот год «годом выборов».

Два месяца спустя, 17 августа, Додон подтвердил свое решение отказаться от проведения досрочных парламентских выборов. Тогда, он собрал совещание своих советников, поручив им разработать Стратегию национальной безопасности до завершения мандата действующего парламента, «не позднее конца 2018 года».

Последний раз Игорь Додон отказался от проведения досрочных парламентских выборов во время совей беседы с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 10 октября, когда Додон объявил, что «парламентские выборы состоятся у нас в 2018 году».


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