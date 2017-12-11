В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу ...

Несколько сот человек собрались во вторник возле бывшей Синагоги Лемнэрия ("Дровяная") в центре Кишинева для церемонии зажигания первой ханукальной свечи.

Мероприятие было организовано Еврейской общиной Республики Молдова по случаю второго по значимости праздника еврейского народа - Хануки.

Ханукия была установлена перед зданием бывшей Синагоги Лемнария Кишинева (ныне здание Центра КЕДЕМ) на улице Е.Доги, в историческом центре города.

По поводу праздника была организована культурная программа. Как сообщил председатель Общины, Александр Билинкис, впервые в Кишиневе в церемонии зажигания первой ханукальной свечи участвовали три раввина. Все они обратились с поздравительными речами к присутствующим.

После зажжения первой свечи ханукии, евреи Молдовы, как и евреи других стран, начинают встречать Хануку - праздник, который отмечается в память о событиях, произошедших в Иерусалиме в 138 году до н. э. (3622 год от сотворения мира). По преданию, именно тогда в Иерусалимском Храме произошло чудо: когда евреи под предводительством Маккавеев освободили свою землю и Иерусалим от вражеских войск, им удалось очистить и освятить Храм с помощью мизерного количества оливкового масла, которого хватало только на день, а горело оно восемь дней. Название праздника «Ханука» означает на иврите освящение, обновление.