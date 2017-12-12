Суд пытался тайно выдать мандат на арест адвоката Анны Урсаки
|
Судья Николае Корча попытался втайне от адвокатов Анны Ураски рассмотреть требование прокуроров о предварительном аресте правозащитницы.
Как сообщил агентству "Moldnews" адвокат Урсаки Анатол Истрате, "в суде продолжается рассмотрение ходатайства прокурора о выдаче ордера на арест адвоката Анны Урсаки".
При этом адвокат подчеркнул, что судебные слушания затягиваются, так как "ходатайство должен был рассмотреть судья Мунтяну, против которого было возбуждено уголовное дело. В итоге, оно было передано судье Николае Корче. Его должность в качестве кишиневского судьи длительное время не подтверждалась. Поэтому судебное заседание неоднократно откладывалось".
Истрате добавил, что 11 декабря состоялось другое заседание, о котором судья Николае Корча не уведомил адвокатов Урсаки, а вызвал госадвоката. В этой связи Истрате отметил, что на суд они все же явились и потребовали отложить заседание, чтобы представить аргументы, подтверждающие, что Анна Ураски не пытается скрыться от правоохранительных органов.
"Суд отклонил наше требование, и защита объявила отвод судье", - добавил Истрате.
"Наша позиция остается прежней - органы уголовного преследования пытаются любыми способами добиться ордера на ареста, чтобы запугать за позицию в отношении действующей власти", - подытожил Истрате.
Ранее уже сообщалось, что в октябре 2016 г. против адвоката Анны Урсаки, известной своей критической позицией по отношению к олигарху Плахотнюку, подконтрольные олигарху медийные учреждения развязали клеветническую кампанию. Как указывает подконтрольный олигарху медиа-холдинг, 19 лет назад Анна Урсаки «убивала людей, чтобы завладеть их квартирами». Более того, согласно прессе Плахотнюка, Урсаки в подробностях рассказывала о совершаемых преступлениях своим соседям.
Сразу после появления материалов на телеканалах, принадлежащих председателя ДПМ, прокуроры Виорел Морарь и Николае Китороагэ (известные своей преданностью олигарху Владимиру Плахотнюку) приняли решение о возобновлении уголовного преследования в отношении адвоката Анны Урсаки на основе «новых обстоятельств». По словам прокуроров, цитируемых подконтрольной Плахотнюку прессой, возобновлено уголовное дело, закрытое в 2001 году, в котором бывший супруг Анны Урсаки обвинялся в убийстве, а адвокат фигурировала в качестве сообщника преступления.
Адвокат Анна Урсаки заявила, что уголовное дело в ее отношении было заведено по указанию генерального прокурора Эдуарда Харунжена, известного своей аффилированностью с олигархом Плахотнюком. А уголовное преследование и вся кампания по ее дискредитации - «политический заказ Владимира Плахотнюка, который мстит ей».
Урсаки, известная своей критической позицией по отношению к режиму олигарха Плахотнюка, является защитником в ряде заказных уголовных дел против политических оппонентов Плахотнюка, включая дело протестующих «группы Петренко», дело протестующих Платформы «Достоинство и правда», дела, начатые против политиков Ренато Усатого, Александра Петкова и др.
Неутомимый «борец» за досрочные выборы (ВИДЕО) ...Просмотров: 744
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank ...Просмотров: 15114
Платона приговорили еще к 12 годам тюрьмы ...Просмотров: 1093
Хроника «уголовных похождений» Плахотнюка (ВИДЕО) ...Просмотров: 7293
|12.12.2017
|Платона приговорили еще к 12 годам тюрьмы
|12.10.2016
|Путешествовать самолетом можно недорого