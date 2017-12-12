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Суд пытался тайно выдать мандат на арест адвоката Анны Урсаки

Опубликовано : 13 декабрь 2017 г. 08:26 | Просмотров: 1403 | Категория: Власть

Судья Николае Корча попытался втайне от адвокатов Анны Ураски рассмотреть требование прокуроров о предварительном аресте правозащитницы.

Как сообщил агентству "Moldnews" адвокат Урсаки Анатол Истрате, "в суде продолжается рассмотрение ходатайства прокурора о выдаче ордера на арест адвоката Анны Урсаки".

При этом адвокат подчеркнул, что судебные слушания затягиваются, так как "ходатайство должен был рассмотреть судья Мунтяну, против которого было возбуждено уголовное дело. В итоге, оно было передано судье Николае Корче. Его должность в качестве кишиневского судьи длительное время не подтверждалась. Поэтому судебное заседание неоднократно откладывалось".

Истрате добавил, что 11 декабря состоялось другое заседание, о котором судья Николае Корча не уведомил адвокатов Урсаки, а вызвал госадвоката. В этой связи Истрате отметил, что на суд они все же явились и потребовали отложить заседание, чтобы представить аргументы, подтверждающие, что Анна Ураски не пытается скрыться от правоохранительных органов.

"Суд отклонил наше требование, и защита объявила отвод судье", - добавил Истрате.

"Наша позиция остается прежней - органы уголовного преследования пытаются любыми способами добиться ордера на ареста, чтобы запугать за позицию в отношении действующей власти", - подытожил Истрате.

Ранее уже сообщалось, что в октябре 2016 г. против адвоката Анны Урсаки, известной своей критической позицией по отношению к олигарху Плахотнюку, подконтрольные олигарху медийные учреждения развязали клеветническую кампанию. Как указывает подконтрольный олигарху медиа-холдинг, 19 лет назад Анна Урсаки «убивала людей, чтобы завладеть их квартирами». Более того, согласно прессе Плахотнюка, Урсаки в подробностях рассказывала о совершаемых преступлениях своим соседям.

Сразу после появления материалов на телеканалах, принадлежащих председателя ДПМ, прокуроры Виорел Морарь и Николае Китороагэ (известные своей преданностью олигарху Владимиру Плахотнюку) приняли решение о возобновлении уголовного преследования в отношении адвоката Анны Урсаки на основе «новых обстоятельств». По словам прокуроров, цитируемых подконтрольной Плахотнюку прессой, возобновлено уголовное дело, закрытое в 2001 году, в котором бывший супруг Анны Урсаки обвинялся в убийстве, а адвокат фигурировала в качестве сообщника преступления.

Адвокат Анна Урсаки заявила, что уголовное дело в ее отношении было заведено по указанию генерального прокурора Эдуарда Харунжена, известного своей аффилированностью с олигархом Плахотнюком. А уголовное преследование и вся кампания по ее дискредитации - «политический заказ Владимира Плахотнюка, который мстит ей».

Урсаки, известная своей критической позицией по отношению к режиму олигарха Плахотнюка, является защитником в ряде заказных уголовных дел против политических оппонентов Плахотнюка, включая дело протестующих «группы Петренко», дело протестующих Платформы «Достоинство и правда», дела, начатые против политиков Ренато Усатого, Александра Петкова и др.



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