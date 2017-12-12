Центр по борьбе с коррупцией возглавит один из преданных Плахотнюку офицеров ...

В четверг парламент вынесет решение о назначении кандидатуры Богдан Зумбряну директором Национального центра по борьбе с коррупцией.

Решение о представлении на утверждение кандидатуры Зумбряну было принято в среду семью депутатами парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету.

Предполагается, что Зумбряну будет утвержден парламентом и займет должность директора НЦБК на ближайшие пять лет.

Зумбряну ответственен за осуждение Молдова в ЕСПЧ по трем резонансным делам делам: «Мушук против Молдовы», «ООО Oferta Plus против Молдовы» и «Чеботарь против Молдовы».

Ранее сообщалось, что Богдан Зумбряну является фином Валентина Межинского, входящего в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка.

Зумбряну, занимавший до сих пор должность начальника управления уголовного преследования в НЦБК, вел дела по задержанию экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Илана Шора, а также другие уголовные дела, при рассмотрении которых было необходимо снять подозрения с Плахотнюка. Также, в СМИ сообщалось, что Богдан Зумбряну был привлечен Плахотнюком для проведения рейдерской атаки на банк Victoriabank.