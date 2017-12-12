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Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Опубликовано : 13 декабрь 2017 г. 15:04 | Просмотров: 1122 | Категория: Власть, Криминал

Озвученная несколькими днями ранее Ренато Усатым информация о готовящемся захвате банка Moldova Agroindbank олигархом Владимиром Плахотнюком начала подтверждаться.

В среду, контролируемые Плахотнюком СМИ сообщили о том, что «Национальный банк Молдовы выиграл судебный процесс против акционеров Moldova Agroindbank, которые ранее были заблокированы из-за согласованных действий».

Также эти СМИ сообщили о том, что за этими акционерами стоит Вячеслав Платон и что речь идет об акциях 20 акционеров банка.

В то же время, накануне бизнесмену Вячеславу Платону было добавлено еще 12 лет тюремного срока к уже присужденным ему 18 годам тюрьмы.

Двумя днями ранее, лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый объявил в соцсетях, что олигарх Владимир Плахотнюк готовится захватить один из последних крупных молдавских банков - Moldova Agroindbank посредством давления на его руководство.

«Они хотят часть акций передать государству. По телевизору будут рассказывать, как Плахотнюк борется с Платоном акции, которые де-факто принадлежали Платону перейдут государству», - добавил Усатый, подчеркнув, что впоследствии пакет этих акций, перейдет к компаниям подконтрольным помощнику Плахотнюка и вице-председателю ДПМ Сергею Яралову.

Тогда же, Усатый подчеркнул, что Плахотнюк шантажирует уголовными делами руководство банка. По его словам, сделка о купле здании гостиницы «Кодру» была заключена под давлением, а руководство банка было вынуждено купить у Плахотнюка гостиницу «Кодру».

При этом Усатый, утверждает, что здание было куплено за 14 миллионов евро, по цене выше рыночной: «11 миллионов евро это официальная цифра, еще три миллиона наличными. Хотя по состоянию на сегодняшний день, гостиница стоит максимум 8 миллионов евро».

 «Банк уже запланировал вложить 50 миллионов в Кодру. Самое главное, что Плахотнюк окажется акционером в том же Кодру, только через левые компании Яралова», - подчеркнул Ренато Усатый.

Ранее уже сообщалось о неожиданном решении КБ Moldova Agroindbank приобрести приобретенную олигархом Владимиром Плахотнюком на сомнительных основаниях гостиницу «Кодру». Согласно обещаниям, на ее месте планируется разместить центральный офис банка.



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