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Черногорский язык получил официальное признание

Опубликовано : 13 декабрь 2017 г. 17:50 | Просмотров: 240 | Категория: Мир

В Черногории официально объявлено, что страна получила международный код ISO для черногорского языка от Международной организации по стандартизации.

Американское агентство по техническому обеспечению ISO 639−2, которое располагается в здании Библиотеки американского Конгресса, присудило отдельный международный код черногорскому языку — ЦНР. Об этом сообщил директор Национальной библиотеки Черногории «Джурадж Црноевич» Богич Ракочевич 12 декабря.

Как подчеркнул Ракочевич, Вашингтон не только признал существование черногорского языка, но и подтвердил, что он не является вариантом сербского, несмотря на то, что раньше утверждал обратное.

«Это для нас действительно хорошая новость. Американское агентство по техническому обеспечению ISO 639−2, которое находится при Библиотеке Конгресса США в Вашингтоне, одобрило запрос библиотеки о выделении кода для черногорского языка. Черногорский будет обозначаться аббревиатурой ЦНР, по-английски будет называться 'montenegrian', по-француски 'montenegrin', а в оригинале „черногорский язык“» — объявил Ракочевич в эфире сербского телеканала РТС.

Первый письменный запрос библиотека направила Американскому агентству по техническому обеспечению ISO 639−2 в июле 2008 года, а полную документацию Вашингтон получил в сентябре 2015 года. Запрос был одобрен 8 декабря 2017 года.
Спор о статусе сербского языка в независимой Черногории начался с 2007 года, через год после отделения страны от Сербии, когда она приняла новую конституцию, в которой официальным языком признан черногорский, что вызвало возмущение сербской общины.

По данным последней переписи населения в 2011 году, 36% людей заявили, что говорят на черногорском языке, и 44% граждан заявили, что говорят на сербском.

После нескольких месяцев патовой ситуации черногорское правительство и оппозиционные лидеры согласились в сентябре 2011 года, что академический предмет в системе образования страны будет называться "черногорский - сербский, боснийский, хорватский язык и литература", что рассматривалось как компромисс в пользу большой сербской общины в стране.



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