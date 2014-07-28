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Западные партнеры Молдовы настаивают на соблюдении демократических свобод

Опубликовано : 13 декабрь 2017 г. 19:44 | Просмотров: 361 | Категория: Власть

Евросоюз возобновил свои прошлогодние требования к властям Молдовы о необходимости исключить нарушения в области прав человека, свободы СМИ, а также обеспечить независимость юстиции.

Об этом заявил во вторник Глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко в ходе организованного Евросоюзом, Миссией ООН, ОБСЕ и Советом Европы приема по поводу встречи экспертов в области прав человека.

Как заявил Михалко, наряду с наметившимися намерениями Молдовы по разработке целого ряда стратегий, остается актуальной утвержденное год назад Заявление глав дипмиссий стран ЕС в Молдове.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что ЕС продолжит внимательно следить за строгим соблюдением прав человека, обеспечением независимости судебной системы и свободы СМИ.

Отметив присутствие на мероприятии судьи Домники Маноле, Михалко заявил, что ЕС надеется на улучшение ситуации с независимостью судебной системы после решения Конституционного суда относительно контроля деятельности судей. «Ждем, чтобы эти решения [Конституционного суда] были и внедрены», - отметил Петер Михалко.

Кроме того, посол ЕС обратил внимание на недопустимость бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения под стражей государства. «Люди не должны бояться быть подвергнутыми недопустимым отношениям, находясь под стражей государства. Даже если они и оказались там, граждане должны быть уверены, что их права будут соблюдены и их не постигнет трагическая судьба, как мы это могли уже увидеть», - заявил Михалко, явно имея в виду дело забитого до смерти в заключении Андрея Брагуцэ.

Среди выступавших, особое внимание свободе СМИ в Молдове уделил глава Миссии ОБСЕ Макл Скэнлан. После того, как он выразил надежду на соблюдение молдавскими властями обязательств по обеспечению прав меньшинств и договоренностей утверждению пакетов законов о функционировании Гагаузии, Скэнлан особенно напомнил о прошлогоднем призыве представителя ОБСЕ по вопросам СМИ. В этой связи он процитировал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, согласно которому «являются контрпродуктивными попытки властей контролировать СМИ посредством утверждения непропорционально ограничивающих законов». «Власти также не должны контролировать аудиовизуальное пространство посредством неправомерных ограничений», - добавил глава Миссии ОБСЕ в Молдове.



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