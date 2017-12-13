Три четверти населения Молдовы не верят в честный и свободный характер выборов в стране (DOC) ...

Выборы в Молдове не являются честными и свободными, руководство страной не определяется волей народа, а парламент не является репрезентативным.

По данным опубликованного в четверг «Барометра общественного мнения», 76,3 % населения Молдовы считают выборы в Молдове несвободными и нечестными. На вопрос «Считаете ли Вы свободными и честными выборы в Молдове?», утвердительно ответили лишь 15,4% граждан.

Кроме того, 86,2% респондентов уверены, что Молдова управляется против воли народа. Всего 7,2% граждан считают, что руководство страной соответствует воле народа.

58,9% граждан утверждают, что в последнее время в стране всё сильнее тенденция установления тоталитарного режима, при котором власть сосредоточена в руках одного человека.

Кроме того, 82,1% граждан считают, что действующий парламент не представляет их интересы.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В рамках «Барометра общественного мнения» было опрошено 1113 респондентов по репрезентативной выборке. Доля погрешности составляет +/-2,9%.