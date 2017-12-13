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Евросоюз продлил санкции против России

Опубликовано : 14 декабрь 2017 г. 23:15 | Просмотров: 255 | Категория: Мир

Экономические санкции ЕС в отношении России были продлены еще на полгода за отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений по Украине.

Как сообщает Deutsche Welle, главы государств и правительств стран Евросоюза договорились продлить на шесть месяцев срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил в своем микроблоге Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Экономические санкции против России были приняты Евросоюзом в ответ на аннексию украинского полуострова Крым и поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины. Летом 2016 года было принято решение снять экономические санкции в случае полного выполнения Россией всех пунктов фактически зашедших в тупик минских соглашений. 

Запретительные меры предполагают, в частности, ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале. Кроме того, подтверждается экспортное и импортное эмбарго на торговлю оружием, запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения и ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям, которые могут использоваться для добычи нефти.

Пакет экономических мер в отношении Москвы до этого продлевался в январе и июне 2017 года.



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