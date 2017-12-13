Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции ...

Уличенный в мошенничестве в особо крупных размерах бывшего комиссара полиции Бричанского района пользуется протекцией со стороны генерального прокурора Эдуарда Харунжена, будучи с ним в родственных отношениях.

Об этом сообщил на проведенной в четверг пресс-конференции работающий во Франции житель села Коржеуцы Георге Андроник, у которого бывший комиссар полиции Валериу Москалу (находящийся в отпуске по отцовству) получил мошенническим путем 237 тыс. Евро.

«Наша семья хотела инвестировать в Молдову, прослышав о том, что власти стимулируют такие инвестиции. В 2013 г., по рекомендации комиссара мы приобрели через него 70 га земли по 1 тыс. евро за га. Почему доверились именно ему? Он у нас на севере республики большой человек. Подумать только - комиссар полиции. Все с ним пытаются дружить и доверять свои секреты и средства», - сообщил он.

По словам Андроника, затем в несколько приемов им было передано на счета фирмы комиссара полиции еще более четверти миллиона евро.

«Мы ему полностью доверяли, сидели с ним за одним столом, дружили. Когда же я в один непрекрасный момент попросил у него контракт на куплю-продажу последних 230 га - оказалось, что бумаги на сделку сфальсифицированы. И это подтверждает проведенная экспертиза», - пояснил он.

По словам адвоката потерпевшего Юлиана Русановского, чиновник ведет себя столь вызывающе, потому что является родственником генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

«Нам в селе так и говорили люди: «С кем вы связываетесь? Вам с ними не справиться…». Есть возбужденные уголовные дела по факту мошенничества, но все они тянутся годами. Москалу прикрывают на всех уровнях – от генпрокуратуры до судов в районах», - отметил Андроник и его жена Дорина.

Пострадавшие от мошеннических действий полицейского сообщил, что они не одни потеряли серьезные суммы денег, связавшись с Москалу.

«Только в Коржеуцах не менее пяти человек из числа тех, кто трудится за границей, были обмануты персонально Москалу, потому что доверили ему заработанные ими деньги. В одном случае речь идет о приобретении яблок на сумму в 700 тыс. леев. Но люди молчат, потому что боятся тягаться с властью, не верят в справедливость молдавского суда и следственных органов», - сообщил Андроник.

Примечательно, что потерпевшие обратились в Службу внутренней безопасности МВД, предоставив туда все имеющиеся улики. 28 апреля 2016 года Прокуратурой по особо важным делам даже было возбуждено уголовное преследование по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. В то же время, 7 декабря 2016 года в отношении полицейского было прекращено уголовное дело под предлогом отсутствия состава преступления.

Уже известно, что 19 декабря официально находящийся ныне в отпуске по уходу за ребенком Москалу, должен выйти на работу в прежнем качестве комиссара полиции Бричанского района.