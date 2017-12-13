Плахотнюк признан самым коррумпированным политиком Молдовы (DOC) ...

Об этом указано в результатах опубликованного в четверг соцопроса «Барометр общественного мнения».

Согласно опросу, Плахотнюка считают самым коррумпированным политиком 32,6% молдавских граждан. Следующим после Плахотнюка в «топе коррумпированности» признан занимающий должность президента Игорь Додон. В его коррумпированности уверены 4,9% населения. Тройку политиков-коррупционеров замыкает осужденный за коррупцию экс-премьер Владимир Филат с показателем 2,6%.

Самый низкий уровень коррумпированности - 0,4% у лидера «Нашей партии», мэра Бельц Ренато Усатого.

Примечательно, что возглавляемая Плахотнюком Демпартия обладает самым большим анти-рейтингом. 32,3% населения заявили, что ни в коем случае не проголосуют за Демпартию.

Кроме того, по данным опроса, боле половины населения - 55,8% уверены, что переход более 100 примаров в Демпартию объясняется их прямым подкупом. Еще 21,2% граждан считают, что примары перешли в партию Плахотнюка в результате оказанного на них давления.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря. В рамках «Барометра общественного мнения» было опрошено 1113 респондентов по репрезентативной выборке. Доля погрешности составляет +/-2,9%.