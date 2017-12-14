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Судью, скрывшего свое элитное имущество, ожидает повышение по службе

Опубликовано : 15 декабрь 2017 г. 10:30 | Просмотров: 705 | Категория: Власть

Парламентская юридическая комиссия одобрила назначение на пост вице-председателя Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты Олега Старниоалэ.

Он займет эту должность после утверждения парламентом. Сам Стерниоалэ заверяет, что строительство его элитной недвижимости оплатили отец-пенсионер и мать-учительница.

Между тем, судья живет в роскошном доме, стоимостью более 7 миллионов леев по рыночной цене. Зарегистрирован он на родителей магистра которым на момент покупки было 70 и 67 лет, отмечает zdg.md.

Дом, в котором живет Олег Стерниоалэ, внушительных размеров. Хотя кадастровые данные показывают, что его площадь составляет всего 120 кв.м., на самом деле здание намного больше и построено в соответствии с новейшими технологиями. Оно питается от солнечных батарей, а во дворе установлен бассейн.

Олегу Стерниоалэ 41 год. Он является судьей с 2001 года, когда был назначен на должность указом, подписанным президентом Владимиром Ворониным, получив продвижение с должности советника председателя Апелляционной палаты. В 2006-2008 годах Стерниоалэ был заместителем председателя суда сектора Чеканы, а в 2008 году становится председателем суда сектора Буюканы в Кишиневе. Он занимал эту должность до 2014 года, когда получил продвижение в должности от Высшего совета магистратуры (ВСМ) сразу в Высшую судебную палату (ВСП).

За последние 7 лет судья Олег Стерниоалэ указал более чем скромные доходы в своих декларациях о доходах и имуществе, доходы, которые не позволили бы ему приобрести такой дом.

В 2014 году судья указал, что от празднования бракосочетания получил 60 тысяч евро, что эквивалентно около 1 миллиону леев. В 2015 году он декларирует две машины: Kia Sportage и Volkswagen Golf, приобретенные в 2013 году за полмиллиона леев.

Источник: "Комсомольская правда в Молдове"

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