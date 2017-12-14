«Транспарентность» Сильвии Раду - в действии (DOC)
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Незаконно ставшая исполнять обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду начала продвигать земельные вопросы в еще больших масштабах, чем это было до нее.
Как сообщили агентству OMEGA источники в столичном Управлении архитектуры, по настоянию Раду на ближайшем заседании муниципального совета должно быть принято решение о выделении Министерству внутренних дел права «эксплуатации» территории бывшего лицея на ул. Куза-Водэ 17/3. Общая площадь участка составляет более 2,2 га.
Участок будет выделен без проведения какого-либо конкурса.
Уже известно. Что на территории бывшего лицея под видом «эксплуатации общественного объекта» будет возведено несколько многоэтажных домов.
Источник также сообщает, что к продвижению решения о выделении земли в столичном секторе Ботаника лично причастен глава МВД Александр Жиздан.
Сама Сильвия Раду пока ничего не сообщала о законности подобного рода решений в свете обещанной ею «транспарентности и эффективности управления городом».
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