«Транспарентность» Сильвии Раду - в действии (DOC) ...

Незаконно ставшая исполнять обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду начала продвигать земельные вопросы в еще больших масштабах, чем это было до нее.

Как сообщили агентству OMEGA источники в столичном Управлении архитектуры, по настоянию Раду на ближайшем заседании муниципального совета должно быть принято решение о выделении Министерству внутренних дел права «эксплуатации» территории бывшего лицея на ул. Куза-Водэ 17/3. Общая площадь участка составляет более 2,2 га.

Участок будет выделен без проведения какого-либо конкурса.

Уже известно. Что на территории бывшего лицея под видом «эксплуатации общественного объекта» будет возведено несколько многоэтажных домов.

Источник также сообщает, что к продвижению решения о выделении земли в столичном секторе Ботаника лично причастен глава МВД Александр Жиздан.

Сама Сильвия Раду пока ничего не сообщала о законности подобного рода решений в свете обещанной ею «транспарентности и эффективности управления городом».