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Ткачук: Улица Иринопольская является местом коллективной исторической памяти кишиневцев

Опубликовано : 15 декабрь 2017 г. 13:43 | Просмотров: 602 | Категория: Кишинев, Интервью

Доктор истории Марк Ткачук считает, что пора положить конец кощунству, когда улица, где находилось Кишиневское гетто, продолжает носить имя фашиста и антисемита Октавиана Гоги.

Ткачук стал инициатором публичной петиции о возврате исторического названия бывшей улице Иринопольской в историческом центре Кишинева. В первый же день под петицией уже подписались более 1000 человек.

Ниже, текст интервью Марка Ткачука агентству OMEGA по этому вопросу, объединившему кишиневцев:

 

OMEGA: Вы запустили интернет-петицию за возвращение Кишиневу улицы Иринопольской и одновременно против того, чтобы эта улица носила теперешнее имя Октавиана Гоги. Почему сейчас? Почему не тогда, когда коммунисты были у власти?

Ткачук: Коммунисты никогда не были у власти в Кишиневе. Тем не менее, известно, что кишиневцы неоднократно обращались с петициями в муниципальный совет по этому вопросу.  И всякий раз без успеха.

Ведь в случае с этой улицей возмутительно все. И то, что зачем-то переименовали одну из старейших кишиневских улиц. И то, что эта улица носила имя в некотором смысле легендарного человека – митрополита Григория Иринопольского и Ватопедского, бежавшего во время русско-турецкой войны 1828 года из Османской империи в Бессарабию и впоследствии погребенного в кишиневском кафедральном соборе. И то, что улица была переименована в честь Октавиана Гоги – открытого фашиста и антисемита. И то, что  улица в честь Октавиана Гоги появилась там, где находилось кишиневское гетто. Нет, этот вопрос следует поднимать все время. Сейчас. Позже. До тех пор, пока он не разрешится.

OMEGA: Но вот Ваши оппоненты возражают – мол, Октавиан Гога в первую очередь выдающийся поэт драматург, творческая личность. Мало ли какие у него там были политические взгляды?

Ткачук: Я могу продолжить этот список поэтов, писателей, драматургов мировой известности, не только искренне и глубоко исповедовавших фашистские взгляды, но и приложивших руку к их появлению на свет. Тот же основатель футуризма - Филиппо Маринетти! Или выдающийся писатель Габриле д’Аннунцио! Без них итальянский фашизм Муссолини просто не мыслим.

Но, в отличие от них, Октавиан Гога был не просто фашистским мечтателем и романтиком, издававшим под свастикой свою газету «Tara Noastra». Он был премьер-министром Румынии. И именно его правительство лишило гражданства и гражданских прав румынских евреев и готовило их депортацию на Мадагаскар. И именно в этом качестве имя Октавиана Гога кажется не уместным среди наименований улиц нашей столицы.

И я не очень понимаю на чем, кроме солидарности с фашистскими идеями, может строиться аргументация противников возвращения старейшей кишиневской улицы имени Иринопольской. Октавиан Гога – не кишиневец. Он тут не жил. Не писал своих произведений на улице Иринопольской.

OMEGA: Вашу инициативу уже подержали депутаты от Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева. Советник от этой партии Александр Одинцов заявил, что фракция ПСРМ потребует по этому вопросу специальных слушаний в примарии, направит запросы во все инстанции о квалификации деятельности Октавиана Гога, обратятся к президенту. Но социалисты нигде не говорят о Вас, как инициаторе этой петиции. Кажется, они уже приватизировали эту инициативу?

Ткачук: Социалисты всегда были известными идейными мародерами. Но в данном случае претензий быть не может. Петиция направлена в адрес муниципального совета. И это петиция не Марка Ткачука. За первые сутки ее подписало более тысячи кишиневцев. Это очень большой успех! И, на мой взгляд, оперативная реакция Александра Одинцова более чем похвальна. Мы подбросили социалистам живое дело. Они откликнулись. Что же, это уже результат. Это тот самый случай, когда объединятся не политики, а обычные люди. Просто для того, чтобы сделать доброе дело. В данном случае для того, чтобы вернуть Кишиневу одно из мест нашей коллективной исторической памяти. И это уже само по себе – весьма добрый знак.



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