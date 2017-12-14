Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО) ...

Об этом Дудник написал в социальных сетях, вступив в полемику со своими коллегами-депутатами из фракций ПСРМ и ПКРМ.

По мнению Дудника, оппозиционеры продолжают делать все, «чтобы помешать власти работать».

«И еще, Володя, не забывай молиться по утрам за здоровье Владимира Георгиевича, потому что только этот человек и его команда подымут Молдову с колен, на которых мы стоим уже 25 лет», - подчеркнул Дудник, обращаясь к депутату-социалисту Владимиру Односталко.

Депутат Дудник не уточнил, кто мешал его лидеру Владимиру Плахотнюку «поднять с колен» Молдову, начиная с 2009 года, когда он занялся политикой.

Ранее уже сообщалось, что согласно опубликованному 14 декабря «Барометру общественного мнения», 58,9% граждан считают, что в последнее время в стране всё сильнее тенденция установления тоталитарного режима, при котором власть сосредоточена в руках одного человека.