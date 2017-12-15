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Зумбряну стал новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией

Опубликовано : 15 декабрь 2017 г. 20:00 | Просмотров: 370 | Категория: Власть

Подконтрольный олигарху Владимиру Плахотнюку офицер был окончательно утвержден в должности на заседании парламента.

За кандидатуру Богдана Зумбряну проголосовали 60 депутатов из контролируемого Плахотнюком большинства, включая бывшую коммунистку Алену Бабюк.

Зумбряну пообещал депутатам приложить все усилия для раскрытия кражи миллиарда и сообщил депутатам, что в НЦБК нет ни одного уголовного дела, открытого по политическим мотивам.

Новый глава антикоррупционного ведомства считает нормальным тот факт, что сотрудники Центра, включая его самого, записывают свое элитное имущество на своих родственников.

«Родственники сотрудников НЦБК имеют право владеть имуществом. Если будет доказано, что оно  получено незаконно, начнем расследование», - заявил Зумбряну.

Известно, что Зумбряну ответственен за осуждение Молдова в ЕСПЧ по трем резонансным делам делам: «Мушук против Молдовы», «ООО Oferta Plus против Молдовы» и «Чеботарь против Молдовы».

Ранее сообщалось, что Богдан Зумбряну является фином Валентина Межинского, входящего в ближайшее окружение олигарха Владимира Плахотнюка.

Зумбряну, занимавший до сих пор должность начальника управления уголовного преследования в НЦБК, вел дела по задержанию экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Илана Шора, а также другие уголовные дела, при рассмотрении которых было необходимо снять подозрения с Плахотнюка. Также, в СМИ сообщалось, что Богдан Зумбряну был привлечен Плахотнюком для проведения рейдерской атаки на банк Victoriabank.

Должность главы антикоррупционного ведомства стала вакантной, после того как 25 октября 2017 года истек мандат Виорела Кетрару в должности директора НЦБК.



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