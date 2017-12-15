В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

17 декабря, в 10.00, в здании Национальной филармонии состоится учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщили на созванной в пятницу пресс-конференции представители организаций гражданского общества, выступивших с инициативой о проведении референдума.

Организаторы призвали всех желающих прийти на собрание инициативной группы в воскресенье, имея при себе удостоверение личности и его копию, чтобы пройти регистрацию. Будут составлены два списка: список участников учредительного собрания и список членов инициативной группы – тех, кто пожелает участвовать в сборе подписей.

«Повторно призываю всех, потому что это является шансом граждан Республики Молдова отменить закон, поскольку депутаты парламентского большинства не представляют граждан и не обладают легитимностью, чтобы принимать столь важный закон, устанавливающий порядок избрания депутатов», - заявил Валериу Паша.

Исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук отметила, что этот референдум «призван устранить монополию и создать условия для любой альтернативной партии» и назвала введенную по инициативе Додона и Плахотнюка смешанную систему «дьявольской».

Директор программ Центра по вопросам политик и реформ Штефан Глигор заявил, что с утверждением новой избирательной системы у граждан украли их последнее право, на основании которого раз в четыре года они имели возможность ставить оценки властям. Он уверен, что введение смешанной системы не оставляет шансов на то, что выборы окажутся репрезентативными и честными.

В свою очередь, политолог Виктор Чобану напомнил, что по данным недавно опубликованного «Барометра общественного мнения», смешанную избирательную систему поддерживают лишь 16% респондентов, а Румыния и Украина отказались от смешанной системы и перешли на пропорциональную систему.

«Если следующие парламентские выборы пройдут на основе смешанной системы, принятой Демократической партией и ПСРМ, то бедность и нищета продлятся ещё четыре года. Ни одна копейка из украденного миллиарда не вернётся, мы не избавимся от схем в энергетическом секторе и от коррупции на всех уровнях», - заявил гражданский активист Серджиу Тофилат, призывая граждан участвовать в референдуме.

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.

Для создания инициативной группы в собрании должны принять участие 300 граждан, обладающих правом голоса, из которых 100 должны войти в состав инициативной группы по сбору подписей. После учредительного собрания, документы будут поданы в ЦИК. Зарегистрированной в ЦИК инициативной группе будут выданы подписные листы. Для проведения референдума достаточно 200 тысяч подписей.

При утверждении на референдуме законопроекта об отмене избирательной системы, парламент будет обязан безоговорочно утвердить его.