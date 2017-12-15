МЕНЮ
Twitter
﻿ 53
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15.12.2017  

В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

15.12.2017  

Зумбряну стал новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией

15.12.2017  

Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО)

15.12.2017  

Ткачук: Улица Иринопольская является местом коллективной исторической памяти кишиневцев

15.12.2017  

«Транспарентность» Сильвии Раду - в действии (DOC)

15.12.2017  

Судью, скрывшего свое элитное имущество, ожидает повышение по службе
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

Опубликовано : 15 декабрь 2017 г. 22:40 | Просмотров: 776 | Категория: Страна

17 декабря, в 10.00, в здании Национальной филармонии состоится учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщили на созванной в пятницу пресс-конференции представители организаций гражданского общества, выступивших с инициативой о проведении референдума.

Организаторы призвали всех желающих прийти на собрание инициативной группы в воскресенье, имея при себе удостоверение личности и его копию, чтобы пройти регистрацию. Будут составлены два списка: список участников учредительного собрания и список членов инициативной группы – тех, кто пожелает участвовать в сборе подписей.

«Повторно призываю всех, потому что это является шансом граждан Республики Молдова отменить закон, поскольку депутаты парламентского большинства не представляют граждан и не обладают легитимностью, чтобы принимать столь важный закон, устанавливающий порядок избрания депутатов», - заявил Валериу Паша.

Исполнительный директор Transparency International Moldova Лилия Каращук отметила, что этот референдум «призван устранить монополию и создать условия для любой альтернативной партии» и назвала введенную по инициативе Додона и Плахотнюка смешанную систему «дьявольской».
Директор программ Центра по вопросам политик и реформ Штефан Глигор заявил, что с утверждением новой избирательной системы у граждан украли их последнее право, на основании которого раз в четыре года они имели возможность ставить оценки властям. Он уверен, что введение смешанной системы не оставляет шансов на то, что выборы окажутся репрезентативными и честными.

В свою очередь, политолог Виктор Чобану напомнил, что по данным недавно опубликованного «Барометра общественного мнения», смешанную избирательную систему поддерживают лишь 16% респондентов, а Румыния и Украина отказались от смешанной системы и перешли на пропорциональную систему.
«Если следующие парламентские выборы пройдут на основе смешанной системы, принятой Демократической партией и ПСРМ, то бедность и нищета продлятся ещё четыре года. Ни одна копейка из украденного миллиарда не вернётся, мы не избавимся от схем в энергетическом секторе и от коррупции на всех уровнях», - заявил гражданский активист Серджиу Тофилат, призывая граждан участвовать в референдуме.

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.

Для создания инициативной группы в собрании должны принять участие 300 граждан, обладающих правом голоса, из которых 100 должны войти в состав инициативной группы по сбору подписей. После учредительного собрания, документы будут поданы в ЦИК. Зарегистрированной в ЦИК инициативной группе будут выданы подписные листы. Для проведения референдума достаточно 200 тысяч подписей.

При утверждении на референдуме законопроекта об отмене избирательной системы, парламент будет обязан безоговорочно утвердить его.



Похожие новости
СТРАНА
В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Просмотров: 779
Три четверти населения Молдовы не верят в честный и свободный характер выборов в стране (DOC)

Три четверти населения Молдовы не верят в честный и свободный характер выборов в стране (DOC) ...

Просмотров: 817
В Молдове открылось Бюро по связям НАТО

В Молдове открылось Бюро по связям НАТО ...

Просмотров: 529
Подконтрольные Додону СМИ поучаствовали в организованной фальшивке против жителей Бельц (ВИДЕО)

Подконтрольные Додону СМИ поучаствовали в организованной фальшивке против жителей Бельц (ВИДЕО) ...

Просмотров: 4066
Гражданские активисты осудили позицию правящей Демпартии

Гражданские активисты осудили позицию правящей Демпартии ...

Просмотров: 1357
ОБСЕ отмечает значительный прогресс в процессе приднестровского урегулирования

ОБСЕ отмечает значительный прогресс в процессе приднестровского урегулирования ...

Просмотров: 693


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 18924
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22907
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3289
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3191
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 53593
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 32528
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 28141
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 21216
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 18292
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 17730
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16525
Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Просмотров: 12950
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6419
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10619
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11939
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9505
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9396
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Зумбряну стал новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией

Зумбряну стал новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией

15.12.2017  Депутат Демпартии предложил молиться за здоровье Плахотнюка (ФОТО)
15.12.2017  «Транспарентность» Сильвии Раду - в действии (DOC)
15.12.2017  Судью, скрывшего свое элитное имущество, ожидает повышение по службе
ЛЮДИ
В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
08.12.2017  Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»
07.12.2017  Скончался первый председатель парламента Молдовы
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции

Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции

13.12.2017  Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank
06.12.2017  Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям
06.12.2017  FLASH: Плахотнюк объявлен в международный розыск



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (71)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank