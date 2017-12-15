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Додона продолжат унижать для экономии средств на его импичмент

Опубликовано : 16 декабрь 2017 г. 11:49 | Просмотров: 229 | Категория: Власть

Председатель парламента Андриан Канду сообщил, что Игорь Додон будет еще неоднократно отстранен от должности «на 15 минут».

Об этом Канду сообщил в эфире телеканала PRO TV, объяснив такое решение нежеланием властей тратить деньги на дорогостоящую процедуру импичмента.

Канду отметил, что как ранее Додон нарушил Конституцию, отказавшись утверждать в должности министра обороны, так же он и теперь отказывается промульгировать закон «о противодействии российской пропаганде».

«Он сказал, что не промульгирует этот закон. Подождем и увидим, что он будет делать. Если он направит этот закон на пересмотр в парламент, мы обратимся в Конституционный суд», - заявил Канду.

Кроме того, Канду отметил, что процедура «временного отстранения» Додона, как это было в случае с назначением министра обороны, будет применена «при каждом блокировании Конституции».

«Мы можем это делать каждый раз, когда будет иметь место конституционное блокирование. Потому что он нарушает Конституцию. За это предусмотрены различные наказания. Либо у него отбираются полномочия и они передаются другому - это один вид наказания. Но есть еще наказание посредством отрешения от должности, то есть импичмента. Это предполагает и проведение референдума, что является дорогостоящей процедурой», - резюмировал Андриан Канду.

Ранее уже сообщалось, что 24 октября занимающий должность президента Игорь Додон был унизительно отстранен от власти на время приведения к присяге нового министра обороны Еуджена Стурзы. После этой процедуры, Додон вернулся к исполнению своих обязанностей.



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