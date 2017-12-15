Плахотнюк-премьер: протестовать нельзя согласиться ...

Говорят, что в ближайшие две недели Плахотнюк попробует повторить сценарий конца 2015-начала 2016 годов, когда этот реальный руководитель «захваченного государства» уже предпринимал попытку стать формальным премьером. Тогда ему это не удалось только потому, что протесты объединенной оппозиции еще выглядели пугающе, и президент Тимофти отказался, по настоятельной рекомендации западных послов, подписать указ о выдвижении Плахотнюка кандидатом в премьеры. За два года много воды утекло, и олигарх, видимо, полагает, что во второй раз войти в «премьерскую» реку у него получится.

По решению Конституционного суда, президент не вправе отказать парламентскому большинству в выдвижении кандидатом в премьеры того, на кого это большинство укажет. По другому решению того же Конституционного суда, если даже президент не захочет подписать соответствующий указ, бесполномочного «главу государства» снова, как в случае с назначением министра обороны, отодвинут на 10 минут в сторону, как тумбочку, и указ подпишет председатель парламента, который, по счастливому для Плахотнюка стечению обстоятельств, оказался его фином и младшим бизнес-партнером. Парламентское большинство для вотума доверия правительству у Плахотнюка есть. Формально ничто не мешает олигарху выдвинуться и быть утвержденным на должность премьера. Если он захочет возглавить правительство, он его возглавит.

Есть два фактора, которые могли бы, теоретически, притормозить планы Плахотнюка стать премьер-министром — внешние партнеры и внутренняя оппозиция. Начнем с последней.

В январе 2016 года оппозиция провела массовую акцию протеста против выдвижения Плахотнюка в премьеры. Тогда в центре Кишинева еще стояли палаточные городки «Нашей партии», платформы DA, Партии социалистов, и протесты выглядели по-взрослому. Сегодня ничего этого нет. Лидер ПСРМ Додон был избран президентом при решающей поддержке Плахотнюка, и сегодня боится даже упоминать его имя. На имя лидера НП Ренато Усатого по заказному, сфабрикованному, политически мотивированному уголовному делу выписан ордер на арест, и он находится за пределами Молдовы. Платформа DA стала младшим партнером партии Майи Санду, которая не хочет и не может протестовать настолько, что даже отказалась участвовать в сборе подписей за проведение, по инициативе гражданского общества, законодательного референдума по отмене «смешанной системы» Плахотнюка-Додона.

Оппозиция может собрать несколько тысяч человек, которые выйдут к парламенту на протест против назначения Плахотнюка премьером, но это не остановит олигарха, как 20 июля протест оппозиции не помешал депутатам от ДПМ и ПСРМ проголосовать за «микст». Если понадобится, полиция легко разгонит акцию протеста оппозиции, избив протестующих дубинками, побрызгав их слезоточивым газом, арестовав и побросав в тюрьмы. Чтобы сорвать вотум доверия правительству Плахотнюка в парламенте, протест оппозиции должен быть массовым и долгосрочным, а сегодня оппозиция на такой протест не способна. Протест, пусть и небольшой, и неэффективный может быть для оппозиции символическим делом чести, но помешать Плахотнюку стать премьером он не сможет. Сам собой напрашивается вопрос: а есть ли смысл вообще выходить на протест, который снова закончится ничем?

У представителей так называемого «гражданского общества», которые могут часами грамотно выступать по телевизору, но в действительности ни за что не отвечают, есть такая красивая, почти троцкистская, теория: надо протестовать в любом случае, чтобы показать согражданам и западным «партнерам по развитию», что еще остались люди, не согласные с бандитским режимом, в результате чего Запад, от которого и исходит легитимность кишиневской власти, попытается и дальше держать ее «в колготках». При том, что «гражданское общество» само по себе не способно собрать что-то большее, чем флешмоб на пару сотен активистов, его представители, давайте будем откровенными, с некоторым презрением относятся к политическим партиям, которые для них по умолчанию являются «нечистыми». Это, конечно, право «гражданского общества» — изображать политическую «стерильность», живя на западные гранты, — но и им надо бы определиться: или крестик снять, или трусы надеть. То, что Плахотнюк укрепился настолько, что его продолжают принимать официальные лица в Брюсселе и Вашингтоне, а «гражданское общество» со всей диаспорой не смогло организовать в этих столицах даже маленьких пикетов против Плахотнюка — это моральное поражение этого «гражданского общества» и поддерживающего его Запада. И если Плахотнюк станет премьером — это тоже будет их поражение, в первую очередь, моральное, и только потом политическое.

Выйти на протест против назначения Плахотнюка премьером, конечно, можно, но результат, точнее, безрезультатность этой акции можно предсказать уже сейчас. Может, на этот раз, лучше дать Плахотнюку возможность удовлетворить свое болезненное стремление выйти из тени в свет и легализоваться, заняв какую-то официальную высшую должность в государстве? Может, таким образом Плахотнюк сам сделает шаг в пустоту и наконец-то сломает себе шею?

Во-первых, само словосочетание «Плахотнюк-премьер» звучит смешно, примерно как «Аль Капоне-директор ФБР». Дико интересно посмотреть, как Плахотнюк, который не может без телесуфлера произнести больше пяти предложений, будет вести заседания правительства. Он может сделать эти заседания закрытыми, как свои еженедельные совещания в бизнес-офисе, но это тоже будет смешно. Будет забавно посмотреть и на тех иностранных руководителей, которые будут встречаться с Плахотнюком и пожимать руки этому премьер-министру с репутацией гангстера, сутенера и наркомана, заочно арестованного в России. Мечте Плахотнюка встретиться с руководством России на каком-нибудь саммите СНГ не суждено сбыться, потому что там он должен быть арестован в своем качестве гражданина России, на которого не распространяется иммунитет молдавского премьера.

Во-вторых, за год до парламентских выборов Плахотнюку не удастся переломить к лучшему социально-экономическую ситуацию и увеличить рейтинг Демократической партии и свой собственный рейтинг. Но ответственность за проблемы уже не удастся перекладывать на других. Сегодня Плахотнюк выглядит этаким демиургом, который из бункера в своем бизнес-центре, под охраной батальона вооруженных до зубов головорезов, дергает за ниточки депутатов, министров, прокуроров, судей, полицейских, журналистов, блоггеров и прочую обслугу «захваченного государства», выписывает им всем наряды и премии. Если же Плахотнюк станет премьером, все это закончится. Делать вид, что ты как бы ни при чем, уже не получится. За все, что происходит в стране, будет уже открыто, публично отвечать он, премьер-министр Плахотнюк.

В-третьих, оппозиции все равно, будет ли Плахотнюк и дальше давить ее из своего кабинета в GBC, или из кресла премьера. Второй вариант, в силу своей публичности, даже предпочтительнее. Как это ни парадоксально, при Плахотнюке-премьере репрессии против оппозиции могут даже пойти на спад. Сегодня общее мнение заключается в том, что бандитский режим гнобит оппозицию по указанию Плахотнюка, хотя юридически его вину за попрание Конституции, закона, международных обязательств Молдовы доказать сложно. Но если Плахотнюк возглавит правительство, он будет нести прямую, в том числе уголовную, ответственность за все нарушения закона, за преследование оппозиции, за узурпацию власти и попрание Конституции.

Если Плахотнюк и пойдет в премьеры, он сделает это в надежде поправить свой имидж, стать приличным, рукопожатным как бы государственным деятелем, но если он будет и дальше издеваться над оппозицией таким же людоедским образом, как до сих пор, он станет просто изгоем на международной арене. Сегодня американцы с европейцами еще терпят Плахотнюка, потому что он остается главной, пусть и неформальной, опорой так называемой «проевропейской» власти. Ни Санду, ни «гражданское общество» не способны заменить Плахотнюка в качестве «проевропейского», русофобского столпа режима. Те, кто утверждают, что «дело не в Плахотнке, а в системе», лукавят, потому что Плахотнюк — это и есть система. Выбейте из-под нее эту опору, и система рухнет — развалятся ДПМ, парламентское большинство, прокуроры и судьи перестанут выполнять приказы, разбегутся «смотрящие» в регионах и т. д. Второго такого беспредельщика, как Плахотнюк, сегодня в Молдове нет. Никакие гламурные фины не смогут заменить нанаша-душегуба.

Запад утерся голосованием ДПМ-ПСРМ за «смешанную систему» вопреки рекомендациям Венецианской комиссии. Плахотнюк в кресле премьера будет еще одним плевком в сторону Запада. Получить во главе Молдовы олигарха уже и формально, в качестве премьера, который под лозунгами о «европейской интеграции» устанавливает в стране диктатуру и занимается политическим террором — это будет перебор даже для западников, пока еще готовых терпеть Плахотнюка в его неформальном статусе. Плахотнюк-премьер — это проблема Запада. Пусть он ее и решает.

Первое, инстинктивное, движение оппозиции и всех честных людей при знакомстве с новостью о том, что Плахотнюк выдвигается в премьеры — прийти к парламенту, чтобы снова покричать «Jos Plahotniuc!». Но, может, на этот раз стоит посмотреть на этот сеанс черной магии с ее одновременным разоблачением со стороны? Дать возможность Плахотнюку самому расшибить себе лоб? А в том, что он его рано или поздно расшибет, сомнений нет.

Дмитрий Чубашенко