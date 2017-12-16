В Кишиневе начался процесс проведения референдума об отмене избирательной системы Плахотнюка-Додона ...

В воскресенье, прошло учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

При необходимом количестве в 300 участников, в собрании приняли участие около 650 граждан из всех районов Молдовы.

Подобный референдум будет проходить в Молдове впервые.

На созванное по инициативе гражданского общества Учредительное собрание своих сторонников направили поддержавшие эту идею оппозиционные партии: «Наша партия», Партия «Платформа DA», ПКРМ, «Наш дом - Молдова».

В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст проекта Народного Закона «Об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г.».

Также, был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели смогут ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».

В случае утверждения законопроекта на референдуме, он вступит в силу с момента подтверждения Конституционным судом результатов референдума, а парламент будет обязан безоговорочно его утвердить.

Теперь, документы должны быть поданы в ЦИК. Зарегистрированной в ЦИК инициативной группе будут выданы подписные листы, а для проведения референдума достаточно 200 тысяч подписей.

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.