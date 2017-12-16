МЕНЮ
Twitter
﻿ 96
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:34  

Трамп: Россия и Китай угрожают американскому влиянию, ценностям и богатству

18.12.2017  

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

18.12.2017  

Лидер Движения Antimafie считает, что премьер-министр Филип подаст в отставку в ближайшие два дня (ВИДЕО)

17.12.2017  

Порошенко обвинен в организации провокаций против сторонников Михаила Саакашвили (ВИДЕО)

17.12.2017  

В Кишиневе начался процесс проведения референдума об отмене избирательной системы Плахотнюка-Додона

16.12.2017  

Плахотнюк-премьер: протестовать нельзя согласиться
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

В Кишиневе начался процесс проведения референдума об отмене избирательной системы Плахотнюка-Додона

Опубликовано : 17 декабрь 2017 г. 16:51 | Просмотров: 3368 | Категория: Страна

В воскресенье, прошло учредительное собрание Инициативной группы по организации законодательного референдума об отмене смешанной избирательной системы, введенной в результате сговора Игоря Додона и олигарха Владимира Плахотнюка.

При необходимом количестве в 300 участников, в собрании приняли участие около 650 граждан из всех районов Молдовы.

Подобный референдум будет проходить в Молдове впервые.

На созванное по инициативе гражданского общества Учредительное собрание своих сторонников направили поддержавшие эту идею оппозиционные партии: «Наша партия», Партия «Платформа DA», ПКРМ, «Наш дом - Молдова».

В ходе заседания инициативной группы был утвержден текст проекта Народного Закона  «Об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г.».

Также, был утвержден текст вопроса, вынесенного на республиканский законодательный референдум следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы утверждение Закона об отмене Закона № 154 от 20.07.2017 г., которым была введена смешанная избирательная система?». Избиратели смогут ответить: «ЗА» или «ПРОТИВ».

В случае утверждения законопроекта на референдуме, он вступит в силу с момента подтверждения Конституционным судом результатов референдума, а парламент будет обязан безоговорочно его утвердить.

Теперь, документы должны быть поданы в ЦИК. Зарегистрированной в ЦИК инициативной группе будут выданы подписные листы, а для проведения референдума достаточно 200 тысяч подписей.

Инициаторы референдума избрали символом своей инициативы «Мэрцишор», символизирующий приход весны и победу Добра над Злом.



Похожие новости
СТРАНА
В Кишиневе начался процесс проведения референдума об отмене избирательной системы Плахотнюка-Додона

В Кишиневе начался процесс проведения референдума об отмене избирательной системы Плахотнюка-Додона ...

Просмотров: 3370
В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка

В воскресенье запускается процедура референдума по отмене избирательной системы Додона-Плахотнюка ...

Просмотров: 3710
Три четверти населения Молдовы не верят в честный и свободный характер выборов в стране (DOC)

Три четверти населения Молдовы не верят в честный и свободный характер выборов в стране (DOC) ...

Просмотров: 1196
В Молдове открылось Бюро по связям НАТО

В Молдове открылось Бюро по связям НАТО ...

Просмотров: 574
Подконтрольные Додону СМИ поучаствовали в организованной фальшивке против жителей Бельц (ВИДЕО)

Подконтрольные Додону СМИ поучаствовали в организованной фальшивке против жителей Бельц (ВИДЕО) ...

Просмотров: 4097
Гражданские активисты осудили позицию правящей Демпартии

Гражданские активисты осудили позицию правящей Демпартии ...

Просмотров: 1387


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 19053
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 22956
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 3322
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 3231
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Бывшая сотрудница МВД подтвердила роль Плахотнюка в выдаче паспорта киллеру Проке (ВИДЕО)

Просмотров: 53687
Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Плахотнюк пытался скрыться от уголовной ответственности в России

Просмотров: 33098
Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Россия возмущена депортацией делегации правительства Москвы, направлявшейся в Бельцы

Просмотров: 28183
Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго

Просмотров: 24654
Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Плахотнюк обвинен в захвате банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 18787
Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank

Просмотров: 18764
В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

В Румынии арестовано имущество партнера Плахотнюка

Просмотров: 16650
Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Финансовая сторона инициированного Додоном референдума «по спасению столицы» (DOC)

Просмотров: 12997
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 6453
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 10652
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11978
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9511
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9413
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

18.12.2017  Лидер Движения Antimafie считает, что премьер-министр Филип подаст в отставку в ближайшие два дня (ВИДЕО)
16.12.2017  Додона продолжат унижать для экономии средств на его импичмент
15.12.2017  Зумбряну стал новым главой Национального центра по борьбе с коррупцией
ЛЮДИ
В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

В Кишиневе официально зажгли первую ханукальную свечу

10.12.2017  Юрий Мунтян о Додоне: Время предателей никогда не продолжается сколько-нибудь долго
08.12.2017  Скончался всемирно известный руководитель ансамбля танца «Жок»
07.12.2017  Скончался первый председатель парламента Молдовы
БИЗНЕС
Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции

Генпрокурор Харунжен обвинен в протекции замешанного в мошенничестве комиссара полиции

13.12.2017  Начала реализовываться вскрытая схема рейдерского захвата банка Moldova Agroindbank
06.12.2017  Плахотнюк объявлен в международный розыск по двум особо тяжким обвинениям
06.12.2017  FLASH: Плахотнюк объявлен в международный розыск



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2017 (77)
Ноябрь 2017 (96)
Октябрь 2017 (99)
Сентябрь 2017 (99)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank