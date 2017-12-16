Порошенко обвинен в организации провокаций против сторонников Михаила Саакашвили (ВИДЕО) ...

Лидер Движения новых сил Украины Михаил Саакашвили заявил, что стычки митингующих с правоохранителями у Октябрьского дворца в Киеве являются провокацией, за которой стоит президент Украины Петр Порошенко.

Саакашвили заявил телеканалу NewsOne, что он призывал людей не штурмовать Октябрьский дворец и не поддаваться на организованную кем-то провокацию.

«Это была чистой воды провокация. Я хочу сказать тем людям, которые организовали эту провокацию: не считайте украинцев идиотами. Они во всем разберутся. Есть видеокадры, на которых видно, как я неоднократно призывал разойтись и не штурмовать. Мой призыв был - не штурмовать», - заявил Саакашвили.

В распространенном партией Саакашвили специальном Заявлении отмечается, что Движение «всегда придерживалось непоколебимого принципа абсолютно законной, ненасильственной оппозиции, призванной побудить Украину быстро продвигаться вперед с реформами и, наконец, начать серьезную битву с коррупцией».

В Заявлении сообщается, что протестующие в центре Киева пошли к Международному центру культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец), чтобы поддержать заявление жен украинских военнослужащих на получение доступа к двум комнатам в Центре, которые стали бы их офисом, откуда они будут защищать свои права солдатских жен и заботиться о своих мужьях. Согласно Заявлению, правоохранительные органы Украины, в свою очередь, вышли в большом количестве и заблокировали доступ к Центру с явным намерением спровоцировать конфликт. «Как только этот конфликт произошел, мы немедленно призвали всех, кто был вовлечен в физическую конфронтацию, уйти, чтобы отстраниться от провокаторов и массы замаскированного «беркута», национальной гвардии и полиции», - говорится в документе.

«Наше протестное движение, которое быстро растет в последние несколько недель, всегда было и всегда будет мирным. Именно власть заинтересована в том, чтобы отвлечь внимание от наших законных требований и спровоцировать насильственный конфликт. К сожалению, многие люди, встревоженные отсутствием реформ и широко распространенной коррупцией, раздражены, озлобленны и, несмотря на более чем три года войны с Россией, нетерпеливы», - отмечается в Заявлении.

«Я категорически осуждаю любого, кто пытается захватить любые здания, всех, кто поддаются на провокации со стороны властей и прибегают к силе», - говорит Михаил Саакашвили. «Мы не имеем ничего общего с такими людьми и осуждаем любые подобные попытки», - приводятся слова Саакашвили в тексте Заявления.

В воскресенье, 17 декабря, после акции "Марш за импичмент" в центре Киева произошли стычки гражданских лиц с силами Нацгвардии и правоохранителями. Несколько нападавших прорвались в холл Октябрьского дворца, но дальше их не пропустили нацгварцейцы. В Октябрьском в это время шел концерт.