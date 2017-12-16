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Молдова отозвала своего посла из России из-за ареста Плахотнюка

Опубликовано : 18 декабрь 2017 г. 17:24 | Просмотров: 11002 | Категория: Власть

Посол Молдовы в России Андрей Негуца отозван «на неопределенный срок» для консультаций.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

«В связи со случаями преследования и запугивания официальных лиц и политиков Молдовы со стороны властей России, их усилением в последнее время и отсутствием официальной реакции на заявления молдавских властей по этим случаям, МИДЕИ решило отозвать на консультации посла Андрея Негуцэ на неопределенный срок», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, как сообщается в пресс-релизе, во время этих «консультаций» «будут рассмотрены способы преодоления создавшейся ситуации, чтобы в будущем избежать действия, которые подрывают молдо-российские отношения». В то же время, МИДЕИ сообщает, что «молдавские власти хотели бы, чтобы эти отношения были дружественными и доверительными».

Власти Молдовы пока не сообщают мотивов отзыва своего посла из Москвы, однако контролируемые правящей Демпартией телеканалы увязывают это решение с недавним приговором Басманного суда Москвы в отношении оолигарха и лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. 30 ноября обладающий российским гражданством  Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом по обвинению в покушении на убийство.

Ранее уже сообщалось, что Владимир Плахотнюк является гражданином Российской Федерации и неоднократно находился в поле зрения Интерпола, в том числе в одном списке с целым рядом представителей «Солнцевской» преступной группировки.



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