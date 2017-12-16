Трамп: Россия и Китай угрожают американскому влиянию, ценностям и богатству ...

Америка должна быть сильной, иначе ее слабостью могут воспользоваться Россия и Китай. Такая мысль содержится в стратегии национальной безопасности США, которую в понедельник представил президент Дональд Трамп.

Как сообщает Би-би-си, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты в современном мире противостоят двум "ревизионистским" режимам - Китаю и России - которые наносят ущерб интересам США.

Трамп довольно подробно говорил о том, каким он представляет детальный план противостояния глобальным экономическим амбициям Китая, но довольно мало говорил о сотрудничестве или противоборстве с Москвой, хотя и с одобрением отозвался о звонке Владимира Путина с благодарностью за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.

"Перед нами - державы-соперницы, Россия и Китай, которые стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.

Как следует из текста стратегии, опубликованного Белым домом, Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы сделать экономики менее свободными и менее честными, увеличивать свои армии, контролировать информацию и интернет-данные, чтобы тем самым контролировать общественное мнение и наращивать свое влияние.

Россия, в частности, "стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ", а также "использует информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократий".

По словам Трампа, новая национальная доктрина США в сфере безопасности стоит "на четырех столпах":

противостояние исламскому терроризму и контроль над иммиграцией;

энергетическая самостоятельность, экономическая безопасность, пересмотр "нечестных торговых соглашений, отстаивание авторских прав";

полная модернизация армии, создание миллионов рабочих мест в оборонной сфере и "мир благодаря силе".

расширение американского влияния в мире

Выражение "мир благодаря силе" любили, среди прочих, римский император Адриан и Рональд Рейган, особенно уважаемый нынешним главой Белого дома.

Трамп несколько раз повторил свой предвыборный лозунг "Америка прежде всего" и одновременно отметил, что он не против того, чтобы работать с партнерами США, если они не используют это партнерство для получения преимущества над Соединенными Штатами.