Трамп: Россия и Китай угрожают американскому влиянию, ценностям и богатству
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Америка должна быть сильной, иначе ее слабостью могут воспользоваться Россия и Китай. Такая мысль содержится в стратегии национальной безопасности США, которую в понедельник представил президент Дональд Трамп.
Как сообщает Би-би-си, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты в современном мире противостоят двум "ревизионистским" режимам - Китаю и России - которые наносят ущерб интересам США.
Трамп довольно подробно говорил о том, каким он представляет детальный план противостояния глобальным экономическим амбициям Китая, но довольно мало говорил о сотрудничестве или противоборстве с Москвой, хотя и с одобрением отозвался о звонке Владимира Путина с благодарностью за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге.
"Перед нами - державы-соперницы, Россия и Китай, которые стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", - сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.
Как следует из текста стратегии, опубликованного Белым домом, Москва и Пекин заинтересованы в том, чтобы сделать экономики менее свободными и менее честными, увеличивать свои армии, контролировать информацию и интернет-данные, чтобы тем самым контролировать общественное мнение и наращивать свое влияние.
Россия, в частности, "стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ", а также "использует информационные инструменты в попытке подорвать легитимность демократий".
По словам Трампа, новая национальная доктрина США в сфере безопасности стоит "на четырех столпах":
- противостояние исламскому терроризму и контроль над иммиграцией;
- энергетическая самостоятельность, экономическая безопасность, пересмотр "нечестных торговых соглашений, отстаивание авторских прав";
- полная модернизация армии, создание миллионов рабочих мест в оборонной сфере и "мир благодаря силе".
- расширение американского влияния в мире
Выражение "мир благодаря силе" любили, среди прочих, римский император Адриан и Рональд Рейган, особенно уважаемый нынешним главой Белого дома.
Трамп несколько раз повторил свой предвыборный лозунг "Америка прежде всего" и одновременно отметил, что он не против того, чтобы работать с партнерами США, если они не используют это партнерство для получения преимущества над Соединенными Штатами.
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